Binella: “I ragazzi si stanno impegnando al 120 per cento”

La Mens Sana gioca domenica 27 ottobre al Palaestra

SIENA. La Mens Sana Basketball domenica27 ottobre, alle ore 18, affronta al Palaestra il Crocetta San Miniato. Questa sera sul parquet del Palaestra la seduta di rifinitura che termina la preparazione della squadra.

“Abbiamo gestito qualche acciacco negli ultimi giorni – commenta il coach Pierfrancesco Binella -, ma siamo pronti per questa sfida di campionato e per dare continuità ai primi due successi. Ci approcciamo con la consapevolezza di dover dare risposte importanti sul campo, migliorando sempre in alcuni aspetti di gioco sui quali abbiamo lavorato con la consueta intensità in settimana. Il pubblico? Spero sia sempre più numeroso e manifesti ancora, come fatto fin qui, la sua vicinanza e il suo calore nei riguardi della squadra e dei ragazzi, che si stanno impegnando al centoventi per cento su tutti i fronti”.

La Polisportiva Mens Sana ha deciso di prolungare la campagna di adesione “Per la maglia”: sarà possibile sottoscrivere la tessera anche nella giornata di domenica 27 ottobre presso la segreteria della società dalle ore 16.30 alle ore 19. La biglietteria per la partita Mens Sana – Crocetta San Miniato sarà aperta sempre domenica 27 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 19: i biglietti si potranno fare presso gli uffici della segreteria della Polisportiva e non presso le tradizionali “finestrelle” del palazzetto. Per quanto riguarda gli Under 21, che entreranno gratis, sarà comunque necessario recarsi in biglietteria con un documento d’identità e ritirare il tagliando omaggio. Il Palaestra sarà aperto dalle ore 17. Nella giornata di domani, sabato 26 ottobre, la segreteria rimarrà chiusa e non sarà dunque possibile acquistare tessere della campagna “Per la maglia” oppure effettuare la sostituzione (per chi dovesse ancora farlo) delle tessera momentanea con quella definitiva.