Virtus Siena e Poggibonsi insieme per il minibasket rosa

L'obiettivo comune è quello di garantire continuità sportiva alle bambine che scelgono la pallacannestro

SIENA. virtus Siena e Poggibonsi Basket formalizzano l’accordo di collegamento con i quali i due centri danno forma e sostanza alla loro collaborazione per quanto riguarda la stagione sportiva minibasket femminile 2019/2020.

Questo accordo darà modo alla squadra Esordienti femminile, targata Virtus Siena, di schierare le bambine 2008 del Poggibonsi Basket. Mentre la squadra Gazzelle Poggibonsi Basket accoglierà il contributo delle 2009 senesi.

Ent rambe le squadre parteciperanno ai campionati regionali di categoria, ed entrambe sotto la guida tecnica dell’istruttrice Francesca Paoli, che sarà il trait d’union della collaborazione in essere. Il settore “mini” si completerà ulteriormente con le “libellule” 2011/2012, che vedrà le piccole senesi e poggibonsesi partecipare come un’unica formazione alle attività minibasket provinciali e regionali previste per la stagione in corso.

L’accordo di oggi sancisce un nuovo importante capitolo nel proficuo rapporto tra le due società. L’obiettivo comune è quello di garantire continuità sportiva e mettere a disposizione staff e strutture in grado di dare alle bambine che scelgono la pallacanestro la consapevolezza di essere seguite e accompagnate in tutto il loro percorso sportivo.

La pallacanestro femminile è un settore in espansione in tutta Italia che ha visto proprio la provincia di Siena essere, tra le province Toscane, quella che negli ultimi anni ha avuto il maggior incremento di tesserate, con un +70% dal 2016 ad oggi.

Poggibonsi Basket e Virtus Siena sono in prima fila per la crescita del basket rosa e l’accordo di oggi è un ulteriore tassello.

La direzione comune ed auspicata è quella di realizzare una rete aperta a tutte le società del territorio finalizzata alla crescita del movimento femminile concentrando le energie e valorizzando le risorse.