Virtus sconfitta nettamente a Piombino

Tra una settimana via al campionato

BASKET GOLFO PIOMBINO – VIRTUS SIENA 90-63 (27-15; 53-29; 72-42)

Virtus: Orsini, Gnecchi 5, Nepi 14, Imbró 5, Bianchi ne, Pucci 10, Olleia 10, Stepanovic 8, Simeoli 11, Ndour, Baldinotti, Falchi ne. All. Tozzi

SIENA. Sconfitta nell’ultimo test amichevole per la Virtus, che cade a Piombino con il punteggio di 90-63.

Il Basket Golfo, inserito nello stesso girone dei rossoblu, milita ormai da molti anni in serie B, ed è senza dubbio una delle migliori squadre della categoria.

Piombino mette la testa avanti già nel primo quarto, senza guardarsi più indietro. In avvio i padroni di casa riescono a trovare con continuità il canestro, a differenza dei virtussini che faticano sotto questo punto di vista, tanto che la prima frazione si chiude con già la doppia cifra di scarto tra le due squadre, 27-15. Il secondo periodo inizia meglio per la Virtus che, dopo aver toccato il -15, piazza un parziale che la riporta a -8, ma è un fuoco di paglia, perché Piombino torna subito sopra la doppia cifra e prende il largo, spaccando la partita già nel secondo quarto chiuso 53-29. Al Basket Golfo non resta altro da fare che condurre la partita fino alla sirena finale, che incorona i padroni di casa vincitori.

Martedì 2 Ottobre alle ore 18.30 al PalaPerucatti ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre Virtus, dalla prima squadra a tutte le squadre giovanili e minibasket. L’esordio in campionato per i rossoblu sarà Sabato 6 alle 21 al PalaCorsoni, dove i virtussini affronteranno la Blukart San Miniato nella prima giornata del campionato di Serie B.