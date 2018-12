Virtus: pesante sconfitta ad Empoli

USE BASKET COMPUTER GROSS EMPOLI – LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS 87-56

(9-11; 34-22; 62-38)

EMPOLI: Falaschi, Giannini 12, Sesoldi 6, Giarelli 17, Stefanini 9, Raffaelli 5, Landi, Botteghi 10, Corbinelli 12, Perin 10, Antonini 6, Maltomini. All. Bassi

VIRTUS: Falchi, Pucci 18, Bianchi 3, Simeoli 6, Olleia 4, Imbró 4, Ndour 4, Nepi 11, Gnecchi 4, Stepanovic 2, Maccaferri. All. Tozzi

Sconfitta esterna per la Sovrana Pulizie che al PalaSammontana di Empoli cede alla Computer Gross per 87-56.

Buon avvio dei rossoblu che grazie ai canestri di Simeoli e Olleia si portano in vantaggio 4-11. L’attacco non è brillante ma la difesa regge, e a fine primo quarto il punteggio vede la Virtus avanti 9-11. Nel secondo periodo Giannini e Giarelli firmano il parziale del sorpasso, che porta i padroni di casa in doppia cifra di vantaggio (23-13). La Sovrana Pulizie prova a restare a contatto e recupera qualche punto, ma due triple in fila di Corbinelli mandano le squadre a riposo sul 34-22. Nel terzo quarto i virtussini provano a reggere, ma Empoli scappa definitivamente con i canestri di Sesoldi e Raffaelli, che portano i padroni di casa sul 44-26. La Virtus è in difficoltà nel trovare il canestro, e nonostante Pucci e Nepi provino a far rientrare i rossoblu, un nuovo parziale della Computer Gross ipoteca la partita già a fine terzo quarto, che termina con il punteggio di 62-39. Empoli allunga ulteriormente anche nell’ultimo quarto, condannando definitivamente i rossoblu alla sconfitta.

Prossimo ed ultimo impegno del 2018 per la Sovrana Pulizie domenica 30 dicembre alle 18 al PalaBasletta di Vigevano contro la ELAchem Vigevano 1955.