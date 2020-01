Under 18 Gold: Banca Cras Nannini Costone batte la Mens Sana

Gara molto equilibrata, con i gialloverdi sempre a condurre nel punteggio

SIENA.



BANCACRAS NANNINI COSTONE SIENA – MENS SANA SIENA: 68-61

Parziali: (19-17; 33-28; 56-48; 68-61)

COSTONE SIENA: d’Aubert 16, Carpitella 32, Aiello 9, Pepi 2, Mariottini 6, Maggiorelli 3, Di Leo, Mini, Paolini, Pellegrini, Pacini ne, Picchi ne. All. Ricci

MENS SANA SIENA: Bargi 3, Milano 28, Giorgi 14, Romana, Secciani, Zacchini 5, Lombardi 8, Bocci, Borri 3, Oriani ne, Francia ne, Santini ne. All. Discepoli

Derby avvincente quello giocato tra le compagini Under 18 di Costone e Mens Sana la sera dell’Epifania al PalaNannini. Hanno avuto la meglio i ragazzi di Daniele Ricci che nell’ultimo quarto sono riusciti a scavare un solco importante (+11 a 4’ dal termine) che poi è risultato determinante per la vittoria.

Gara molto equilibrata, con i gialloverdi sempre a condurre nel punteggio; la zona ordinata da coach Discepoli, che per l’occasione sostituiva Binella assente per il grave lutto che lo ha colpito, non ha intimorito i gialloverdi che hanno avuto in Carpitella un terminator micidiale; il suo impiego nel ruolo di 1 escogitato da coach Ricci, ha funzionato alla perfezione. Molto buona anche la prova di d’Aubert, assai incisivo nella battute iniziali, così come Aiello che nella 3^ frazione ha contribuito a tenere a bada gli avversari che hanno avuto in Milano, Giorgi e Lombardi i giocatori più efficaci. Entrambe le formazioni lamentavano assenze importanti: Picchi per il Costone, Santini per la Mens Sana, entrambi a referto ma inutilizzabili a causa di infortuni. Nelle battute conclusive il Costone ha rischiato, con pessime percentuali dalla lunetta (1 su 9), di complicarsi la vita, ma i biancoverdi non hanno saputo trovare i canestri del possibile recupero. E’ la 3^ volta che le due squadre si incontrano quest’anno, con il bilancio che vede per il momento il Costone prevalere per 2-1, con la gara di ritorno che si giocherà al PalaEstra il 24 febbraio.