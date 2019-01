SIENA.

RINFORZO PER LA VIRTUS: ARRIVA FEDERICO CASONI

La S.S Dil. A.R.L Virtus Siena comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in rossoblu di Federico Casoni, con un contratto fino al termine di questa stagione sportiva.

Ala/pivot classe 1997 di 202cm, Casoni arriva alla Virtus per allungare le rotazioni dei lunghi; può giocare indistintamente sia in posizione di ala grande che di centro.

Cresciuto nelle giovanili della Vis Nova Roma, è nella stessa squadra romana esordisce in Serie B, nel girone C, nella stagione 2016/17. Dopo l’esperienza nel terzo campionato nazionale arriva la chiamata dal Basket Scauri, sempre in serie B, dove ha disputato i Playoff nella scorsa stagione. Arriva in rossoblu proprio da Scauri, squadra militante del girone D di serie B,dove ha giocato la prima parte di questa stagione.

Ottimi movimenti vicino a canestro e capacità di aprire il campo grazie ad un buon range di tiro che arriva fino ai tre punti, Casoni aiuterà la squadra a provare ad uscire da questo momento di difficoltà.

Il giocatore sarà a disposizione di coach Tozzi già dalla partita di questa sera contro Alba.

Ecco le prime parole in rossoblu del giocatore: «Sono carico per questa esperienza, mi è piaciuto sia l’ambiente nello spogliatoio con i ragazzi che la città, ed anche l’allenatore e lo staff si sono dimostrati sin da subito molto disponibili. Sono pronto a dare il mio contributo per la causa. Non farò mancare niente dal punto di vista dell’intensità, soprattutto a rimbalzo, e potrò dare una mano alla squadra anche con il tiro da tre punti, che è una delle mie caratteristiche».

