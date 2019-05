Play out: Virtus all’ultima spiaggia con Montecatini

I rossoblu si giocano la salvezza al Palaetra

SIENA. Sotto 2-0 nella serie, dopo le sconfitte in Gara 1 e Gara 2 a Montecatini, la Sovrana Pulizie è attesa dalla partita decisiva di questi Playout. Domenica 4 alle 18 i rossoblu affronteranno Montecatiniterme Basketball in Gara 3 della serie Playout del girone A di Serie B, partita per la quale le squadre si sposteranno a Siena, al PalaEstra. Una sconfitta nella prossima partita decreterebbe la retrocessione per la Virtus, mentre una vittoria allungherebbe la serie a Gara 4, in programma, se necessaria, mercoledì 8 ancora al PalaEstra.

Ecco le parole del vicecoach Edoardo Ceccarelli.

Come è arrivata la sconfitta in Gara 2?

«Purtroppo siamo scesi in campo non benissimo. Nei primi minuti loro ci hanno messo subito in difficoltà, siamo andati sotto 10-0, e questo è stato un parziale che ci siamo portati avanti per tutta la partita, senza mai riuscire a recuperare il gap, e in fondo poi loro hanno allungato di nuovo».

Gara 3 ora diventa una partita decisiva

«Dobbiamo trovare il modo di vincere questa partita. Ci stiamo allenando bene e credo che abbiamo tutte le possibilità per vincere».

Giocare in un palazzetto come il PalaEstra che impatto può avere sulle squadre?

«Questa sarà una sorpresa per tutti e due. Noi ci siamo allenati là ma dovremo riprendere le misure per bene domani prima della partita. Vediamo chi si adatta prima».