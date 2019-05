Play off: il calendario del Costone

Si comincia domenica 26 maggio ad Arezzo con gara1 e 2

SIENA. Nella giornata di ieri è giunto il comunicato ufficiale della Fip Toscana che ha reso noto il programma delle gare di finale dei play off della Serie C Silver dove Sba Arezzo e Costone si daranno battaglia a partire da domenica prossima al meglio delle 5 gare.

Si inizierà dunque con gara-1 nella Città del Cavallino domenica prossima alle ore 18,30; anche gara-2 si giocherà ad Arezzo giovedì 30 maggio alle ore 21. Poi toccherà a Siena ospitare la formazione allenata da Omar Serravalle, ex giocatore mensanino degli anni ’90 ed ex compagno di squadra di francesco Braccagni. I due si troveranno quindi di fronte da avversari in una sfida che vale la C Gold.

In occasione di gara-3 il Costone sarà di scena al PalaEstra di via Sclavo domenica 2 giugno alle ore 20,30 in quanto il PalaOrlandi è occupato da una manifestazione di ballo già fissata dall’ottobre scorso che non è stato possibile rinviare. Porte aperte dunque al Costone in un tempio del basket che ha vissuto momenti esaltanti con la Mens Sana pluriscudettata.

“Sarà per noi motivo di grande orgoglio giocare in un impianto così prestigioso – ha dichiarato il presidente Emanuele Montomoli – e di questo ringrazio la Polisportiva nelle figure del presidente Antonio Saccone e di Leonardo Tafani per la disponibilità dimostrataci. Abbiamo chiesto e ottenuto anche lo spazio per svolgere tre allenamenti sul parquet che ci vedrà protagonisti nella sfida contro Arezzo. Sono fiducioso nelle capacità del tecnico e della squadra che hanno dimostrato di possedere tutte le potenzialità per giocarsi fino in fondo questa finale di play-off. Poi sarà il campo a dare il verdetto conclusivo; aldilà di come andrà a finire – conclude Montomoli – siamo veramente soddisfatti per come si è sviluppata questa stagione che ci ha regalato immense soddisfazioni. Adesso manca la ciliegina finale, staremo a vedere”.

Per gara-4 la compagine gialloverde tornerà tra le mura amiche del PalaOrlandi giovedì 6 giugno alle ore 21. Eventuale gara-5 sarà giocata ad Arezzo domenica 9 giugno alle ore 18,30.