Mens Sana Basketball: al Palaestra arriva Libero Basket

SIENA. Torna sul parquet del Palaestra la Mens Sana Basketball: quinta giornata del girone di ritorno per i biancoverdi di coach Pierfrancesco Binella, che sfidano in casa Libero Basket, attualmente in testa alla classifica. Palla a due domani, venerdì 14 febbraio, alle ore 21, assente ancora Niccolò Franceschini, fuori per un infortunio al ginocchio.

“Libero Basket – commenta il coach Pierfrancesco Binella – oltre ad averci battuto nel girone di andata, è la squadra più completa sia dal punto di vista fisico che tecnico. Sarà una sfida di alto livello e di alta classifica, ci siamo preparati con grande attenzione, anche per recuperare alcuni acciaccati. Le ultime uscite sono state confortanti, perché nonostante qualche assenza i nostri under hanno dimostrato la loro crescita da tutti i punti di vista. Contro Libero sarà però una gara molto dura e complicata, servirà grande attenzione e l’apporto di tutti gli effettivi. Partita decisiva? Non direi, la stagione è ancora lunga in vista dei play off. Non nego che sia una gara importante, spero nel supporto caloroso del nostro splendido pubblico, peraltro mai mancato sia in casa che fuori fin qui”.

La biglietteria per la partita Mens Sana – Libero Basket sarà aperta presso gli uffici della Polisportiva Mens Sana dalle ore 20 fino alle 21,30. Sarà possibile accedere all’interno del palazzetto dalle ore 20. E’ ancora possibile, negli orari di apertura della biglietteria, sottoscrivere la campagna di adesione “Per la maglia”. La Sovrana Pulizie, azienda di Siena leader nel settore, sarà match sponsor dell’incontro di domani sera al Palaestra.