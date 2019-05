Livorno sarà il prossimo avversario del Costone

Colle Basket passa il turno e affronterà la Sba Arezzo

SIENA. La Meloria Livorno espugna Fucecchio e sarà la prossima avversaria del Costone. Un risultato un po’ a sorpresa, visto che la Folgore Fucecchio era giunta 2^ nella griglia play-off, Livorno 6°. Questo significa che il Costone potrà ancora una volta sfruttare il fattore campo in caso di bella. Da tenere presente che nella fase regolare Siena ha perso entrambi i confronti con la formazione labronica (56-67 nella prima di Campionato in casa, 61-53 al ritorno). Gara-1 verrà disputata domenica 12 maggio al PalaOrlandi, sempre che la società non opti per soluzione diverse.

Anche il Colle Basket passa il turno vincendo gara-3 contro Carrara; la formazione valdelsana se la dovrà vedere adesso con la Sba Arezzo.