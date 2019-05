L’Apf Costone si gioca l’accesso alla finale in gara 2

SIENA. Alle ore 18 al PalaOrlandi l’Apf Costone affronterà il Basket Girls di Ancona nel match di ritorno dei play off per la serie A2. Le senesi in gara-1 ad Ancona, sono uscite sconfitte, ma con un divario di 5 punti, dopo essere state costrette a risalire la china da un pericoloso -15. Quindi differenza canestri assolutamente rimediabile, ma la condizione sine qua non è quella di vincere questa partita così importante che consentirebbe alla società presieduta da Nello Corbini di mettersi meritatamente in luce dopo una stagione iniziata un po’ in sordina, ma poi esplosa tutta d’un tratto con la squadra che ha collezionato 10 vittorie nelle ultime 11 di Campionato. Un ruolino di marcia che potrebbe impensierire chiunque e infatti crediamo che le avversarie marchigiane non siano del tutto tranquille.

Questo ce lo fa pensare anche il fatto che le ragazze di David Fattorini sono al massimo dei giri, intenzionate come non mai ad arrivare a quella finale per il passaggio alla serie superiore che significherebbe il raggiungimento di un obiettivo insperato e nel contempo prestigioso.

Durante la settimana la squadra si è allenata con grande impegno ed è lo stesso tecnico senese a confermarlo: “Vedo le mie ragazze concentrate al massimo, vogliose di affrontare questo impegno per scaricare in campo tutte le tensioni accumulate in questi giorni. Ecco, l’importante – prosegue Fattorini, a cui va il grande merito di aver assemblato un gruppo che strada facendo è cresciuto in maniera esponenziale – è essere liberi di mente, queste partite si vincono sì con il cuore, ma anche con la testa. Ancona è una formazione di tutto rispetto, completa in ogni ruolo, sa aggredire il campo, ma crediamo di aver individuato un probabile tallone di achille, staremo a vedere. Una cosa è certa: una stagione così nessuno poteva immaginarsela e siamo tutti quanti orgogliosi della strada percorsa”.

Coach caricato al massimo che assieme alle sue ragazze vuole raggiungere il sogno della finale in una partita che sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da leggiero di Caserta e Morra di Napoli.

Sugli spalti del PalaOrlandi (ingresso libero) è atteso il tutto esaurito.