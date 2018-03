Basket Serie B femminile: appuntamento al Palaorlandi domani, 11 marzo, alle 18

SIENA. Impegno arduo per il Drago e la Fornace che attende domani pomeriggio al PalaOrlandi il Jolly Acli Livorno che se ne viene a Siena forte della seconda posizione in classifica, in coabitazione con l’Orza Rent Nico Basket. Sono 28 i punti fin qui conquistati dalle due compagini che inseguono la capolista Palagiaccio Firenze, ancora imbattuta dopo 17 gare di campionato. Il Drago e la Fornace dal canto suo, dopo essere tornata alla vittoria in occasione dello scorso turno disputato a Firenze contro il Basket Rifredi, occupa da sola una più che onorevole quinta posizione con 20 punti all’attivo. Le ragazze di Fattorini sono dunque super motivate per mettere a segno un’impresa che potrebbe consolidare la propria posizione in classifica e magari avvicinarsi sensibilmente a Pontedera (24) che se la dovrà vedere in casa in un match chiave della stagione proprio contro l’altra seconda, la Nico Basket.

“Contro Rifredi abbiamo disputato una buona gara – afferma coach Fattorini – non sempre è facile esprimersi in trasferta, ma le ragazze questa volta hanno saputo interpretare una pallacanestro fluida, giocando secondo le loro potenzialità. Contro Livorno tenteremo di ripeterci, anche se va detto che la formazione labronica è ben organizzata in ogni reparto e con pieno titolo lotterà fino in fondo nell’ottica play-off.” La gara prenderà il via alle ore 18 e sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Lupi di Prato e Magazzini di Firenze.

R.R.