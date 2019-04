La Virtus gioca l’ultima in casa contro Vigevano

La vittoria della scorsa settimana fa sperare nei play out

SIENA. Dopo il successo nell’ultimo turno contro Empoli, la Virtuse torna al PalaCorsoni per l’ultima partita casalinga della stagione regolare. Sabato 13 alle ore 21 i rossoblu saranno protagonisti della sfida contro la ELAchem Vigevano 1955, per la penultima giornata del girone A del campionato di Serie B.

Con 36 punti Vigevano occupa la sesta posizione in classifica, a pari punti con la Blukart San Miniato quinta. Una partita importante per entrambe le squadre: per la Virtus vincere significherebbe la matematica certezza di partecipare ai Playoff e la conseguente retrocessione diretta di Domodossola, mentre per gli ospiti 2 punti sarebbero importanti per accorciare sulle prime posizioni in vista della griglia Playoff.

All’andata al PalaBasletta fu la ELAchem ad imporsi per 84-76.

Ecco le parole del vice coach della Sovrana Pulizie Edoardo Ceccarelli in vista della prossima partita.

Una bella vittoria contro Empoli nello scorso turno, 2 punti molto importanti quelli raccolti dalla Virtus

«Quella con Empoli è stata una buonissima partita. L’abbiamo interpretata nel modo giusto, siamo stati anche fortunati in alcune situazioni, ma la fortuna ce la siamo andata a creare lungo tutti i 40 minuti. Siamo stati bravi poi nel finale a portare a casa due punti meritati che fanno morale in vista del prosieguo del campionato».

Come vedi questo finale di stagione?

«Un finale tosto. Questi due punti probabilmente ci garantiscono l’ingresso ai Playout, adesso ci dobbiamo preparare nel miglior modo possibile per affrontare prima le ultime due giornate di campionato e poi una serie che sarà sicuramente tosta».

Prossima partita, l’ultima in casa, contro Vigevano. Che partita sarà?

«Vigevano è un’ottima squadra. Fisicamente sono enormi rispetto a noi, dobbiamo cercare di contenerli il più possibile, rallentare il loro gioco, perché altrimenti diventa molto difficile giocarsela alla pari».