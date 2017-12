La Mens Sana U16 vince il torneo di Monaco

A Monaco di Baviera sono scesi sul parquet del campus, oltre ai mensanini Bartoli, Cappelletti, Riismaa e Saladini, anche ragazzi provenienti da altre società con cui la SG Mens Sana Basketball Academy collabora: Menconi (A.S.D Audax Carrara), Naoni (Settore Giovanile del Basket Brescia Leonessa), Nizza e Nonkovic (Pallacanestro Uisp Roma), Pierangelini e Carpitelli (Basket Golfo Piombino), Sereni (Us Fides Montevarchi) e Vitale (Alfa Omega Scuola Basket).

“Siamo orgogliosi di aver portato il nome di Siena e della Mens Sana ad un altro evento di rilievo europeo in un’esperienza che sicuramente ci ha arricchito. È stata un’occasione importante per tutti i ragazzi che hanno avuto modo di confrontarsi con tre delle migliori squadre di questa annata in Europa all’interno di una manifestazione molto prestigiosa” esordisce il responsabile tecnico delle giovanili biancoverdi Michele Catalani.

“Se mi aspettavo di vincere? Siamo venuti con questo obiettivo perché avevamo allestito una formazione competitiva non conoscendo il livello delle avversarie. Visto il livello del torneo è un risultato un po’ inaspettato e ovviamente siamo molto contenti di questo. Non ci aspettavamo di avere questo impatto positivo soprattutto nel match contro il Bayern Monaco che è tra le squadre più importanti in Germania in questa categoria: è stata una bella sorpresa e siamo molto soddisfatti” aggiunge.

“Al di là della vittoria finale, i nostri ragazzi si sono ben comportati anche fuori dal campo: sono stati ospitati dalle famiglie dei pari età del Bayern e hanno avuto modo di fare una bella esperienza. L’organizzazione è stata perfetta e le strutture, con il campus del Bayern dedicato solo alla pallacanestro giovanile, sono di primissimo livello. Ringrazio tutte le società che hanno permesso ai loro atleti di unirsi a noi in questo Torneo Pallacanestro Uisp Roma, Basket Brescia Leonessa, Alfa Omega Ostia, Fides Montevarchi, Audax Carrara, Basket Golfo Piombino e a tutti i rispettivi allenatori per il grande lavoro svolto perché ciascuno dei ragazzi è stato bravissimo sia in termini di atteggiamento che in campo” conclude Catalani.