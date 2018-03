Il nuovo coach Braccagni: "Spero in una pronta reazione della squadra"

SIENA. “Una settimana di allenamenti sono ben poca cosa per forgiare una squadra, ma il gruppo mi ha dato l’impressione che abbia reagito bene alle mie sollecitazioni. Spero che contro la capolista San Vincenzo la squadra possa prontamente reagire. Sono onorato per la fiducia accordatami dalla Società”. Queste le parole del nuovo coach della Vismederi Costone Francesco Braccagni che da martedì scorso è alla guida tecnica della formazione gialloverde, dopo le dimissioni di Piefrancesco Binella, avvenute all’indomani della sconfitta patita contro l’Oti Galli che ha relegato la Vismederi fuori dalla zona play-off.

“E’ nostra intenzione – aggiunge Braccagni – lottare fino in fondo per cercare di centrare l’obiettivo play-off che adesso risulta difficile, ma non impossibile. Delle 5 gare che rimangono da disputare, tre saranno in trasferta; nei due match casalinghi, il primo dei quali lo disputeremo stasera contro la capolista San Vincenzo, dovremo cercare di mettercela tutta. Giocheremo in casa anche contro Montevarchi, uno scontro diretto questo di massima importanza. Due punti in più o in meno, possono significare i play-off o i play-out; viaggiamo sul filo del rasoio. L’importante – conclude il tecnico senese – è che non vi siano cali di concentrazione da qui al termine della stagione, qualunque sia l’epilogo”.

Contro San Vincenzo dunque inizia l’era Braccagni al Costone che in passato lo ha visto protagonista in campo con la maglia gialloverde, in serie B dal ‘91 al ‘94 e in C1 dal 2006 al 2008. Francesco Braccagni è giunto al Costone nell’agosto dello scorso anno e la Società da subito gli ha affidato il ruolo di coordinatore e supervisore del Settore Minibasket. Venendo alla gara di questa sera, che avrà inizio alle ore 21,15 al PalaOrlandi, c’è da dire che San Vincenzo si presenta forte dei 30 punti in classifica e della prima posizione che condivide però con Arezzo e CMB Carrara. Per la Vismederi inutile dire che la vittoria è d’obbligo se vuole mantenere viva la speranza dei play-off. Dirigeranno la gara Panelli di Montecatini Terme e Luppichini di Viareggio.

R.R.