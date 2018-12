Il Costone si aggiudica il derby con Colle

COSTONE SIENA-COLLE BASKET 48-47

Parziali: 17-14, 27-21, 35-35

VISMEDERI COSTONE: Ceccatelli 8, Bruttini 13, Tognazzi 14, Chiti G. 4, Angeli 1, Chiti L. 1, Catoni, Panichi 7, Ricci, Mini. All. Braccagni

COLLE BASKET: Sprugnoli 3, De Giuli 16, Moroni 8, Peruzzi A. 10, Nisticò 2, Capaccio 4, Peruzzi V. 4, Noviello, Lari ne, Cucini M. ne, Cucini E. ne, Lorenzini ne. All. Pacini

ARBITRI: Nocchi e Natucci

SIENA. 48-47 non è il parziale all’intervallo, bensì il risultato finale del derby tra Costone e Colle, una gara tiratissima, risolta a favore di Siena in un finale convulso, dove è accaduto di tutto e di più. Non è facile commentare una gara così, certamente non bella, a tratti spigolosa. Gli ospiti, miglior difesa del girone, sono sempre con il fiato sul collo dei costoniani che, dopo lo svarione iniziale (0-6 al 1’), comprendono di alzare un fortino difensivo che alla fine pagherà. Una sfida costellata da errori, come succede nei veri derby, con la tensione a mille su entrambi i fronti. Siena lamenta l’assenza di Benincasa, Colle di Iozzi, ritmi blandi, solo a tratti si svegliano i contropiedi, ma la grande protagonista è la difesa. Bravi i ragazzi di Braccagni a stare sempre addosso agli avversari che hanno in De Giuli il giocatore più pericoloso. Sulla sponda Costone, Bruttini e Tognazzi sono guardati a vista, stessa cosa succede a Moroni e a capitan Peruzzi. Le sorprese arrivano però dalle triple di Panichi (2 su 3) e da Ceccatelli che trova una bomba, ma soprattutto una penetrazione sul finale di gara che vale un 2+1 (46-41 a 1’ e 26”). Sembra fatta, ma una rapina di Moroni e 2 liberi di Sprugnoli rimettono tutto in discussione (46-45 a 32”), poi dalla lunetta, con il fallo sistematico, arriva l’epilogo a forti tinte gialloverdi.