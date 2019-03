Il Costone contro Fucecchio rincorre Carrara e Quarrata

A play off ormai acquisiti i gialloverdi cercano una miglior collocazione nella griglia

SIENA. Con i play off che ormai sono diventati una certezza matematica, il Costone cerca in queste ultime 3 gare della regular season, una migliore collocazione nella griglia dei play-off, partendo dalla gara in programma alle ore 18 al PalaOrlandi; avversario di turno la Folgore Fucecchio. Dando per scontato che Prato sia già nell’orbita della C Gold, attualmente la classifica vede la formazione senese al 6° posto, a 2 sole lunghezze da CMB Carrara e Quarrata; la 4^ posizione non sarebbe poi così impossibile raggiungere in virtù del fatto che contro Carrara Siena può contare su 2 vittorie nei confronti diretti, mentre con Quarrata tutto si giocherà nell’ultima di campionato, match questo che andrà in scena al PalaOrlandi. Ma occupiamoci dell’impegno odierno che vedrà la formazione allenata da Francesco Braccagni impegnata contro la 2^ forza del girone; non sarà certamente una gara semplice da affrontare, non solo per la forza degli avversari che non sono lassù per caso, ma anche a causa delle molteplici assenze che riducono ai minimi termini l’organico gialloverde. Tognazzi, che in settimana aveva ripreso ad allenarsi, si è nuovamente infortunato alla caviglia, mentre Leo Chiti soffre di una tendinite rotulea che lo ha tenuto fermo anche a Livorno; a questo stato di cose si aggiunge la partenza forzata di Ingus Lapans, il lettone giunto al Costone poco più di un mese fa e che per ragioni di famiglia ha dovuto far rientro a casa. Questa squadra comunque, nel corso della stagione, ha dato dei segnali ben precisi, sopperendo spesso ad assenze importanti che si sono registrate strada facendo. E’ senza dubbio la compattezza il valore aggiunto di questo gruppo che dopo svariati anni ha riconquistato il diritto di partecipare ai play-off. Arbitreranno la gara Mariotti della sezione di Pisa e Rinaldi della sezione di Livorno.