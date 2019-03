Il Baskin Costone impegnato nelle Final Four toscane

I gialloverdi sfidano subito la prima in classifica Altopascio

SIENA. Si disputeranno a Pistoia, le final four del Campionato Toscano Baskin, edizione 2019. La formazione di Estra Synergie Kw Costone scenderà in campo per affrontare la prima classificata, vale a dire il Panda Baskin Altopascio, squadra campione in carica. Sempre in mattinata è prevista l’altra semifinale che vedrà di fronte i padroni di casa di Pistoia e il Galaxy Porcari. Nel pomeriggio invece le gare di finale per il 3° e 4° posto e la finalissima per l’assegnazione del titolo di campione regionale.

I ragazzi di Giuseppe Dragone per il secondo anno consecutivo, raggiungono le F4; nella scorsa stagione la squadra senese perse solo la finale, proprio contro Altopascio, ma alcuni mesi dopo, a ottobre, seppe trionfare nel Campionato europeo per club svoltosi a Bassano del Grappa, un ricordo ancora indelebile nella mente di questi ragazzi.