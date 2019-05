Gli U20 Elite della Virtus pronti alle Final Four

In gara anche la Mens Sana che affronta Empoli

SIENA. Atto conclusivo della stagione per gli Under 20 Elite della Virtus, che sono pronti ad affrontare le Final Four regionali in programma il 21 e 22 Maggio a Bardalone (PT). A giocarsi il titolo regionale sono le prime quattro squadre classificate del girone, ovvero Virtus Siena, Mens Sana Siena, ABC Castelfiorentino e Biancorosso Empoli. Un gruppo di squadre sicuramente equilibrato, dal momento che in campionato tutte e quattro hanno vinto e perso almeno una volta contro le dirette concorrenti, a dimostrazione del livello di competitività del campionato stesso.

La prima semifinale è in programma alle 16.30 e vedrà affrontarsi la prima e la quarta classificata (Mens Sana vs Empoli). I biancoverdi si affidano al gruppo ’99/’00 senese che negli anni ha raggiunto varie finali nazionali, a cui vanno aggiunti Andrea Del Debbio e Arsenije Stepanovic, mentre Empoli è forte del nucleo 2000 che negli anni ha sempre fatto campionati eccellenza, e che quest’anno si è diviso tra la SerieB e la Csilver.

Alle 18.30 invece sarà la volta della seconda semifinale, tra la seconda classificata (ABC Castelfiorentino) e la terza (Virtus Siena). La ABC sarà guidata dalla coppia play/pivort Belli e Tozzi, assoluti protagonisti anche in C Gold dove hanno sfiorato la finale, oltre ad un gruppo molto valido di ragazzi locali.

«E’ stato un percorso non semplicissimo – commenta coach Ceccarelli – perché la squadra Under 20 è divisa tra tanti campionati senior: alcuni con la prima squadra in serie B, altri in C Gold a Montevarchi, in serie D ad Asciano, in Promozione con la Maginot. Nonostante i pochi allenamenti fatti al completo durante la stagione siamo arrivati comunque tra le prime quattro, un buon risultato; abbiamo chiuso la stagione regolare al terzo posto e siamo più che soddisfatti del percorso svolto. Ora siamo alle Finali, che saranno molto equilibrate come del resto è stato tutto il campionato: in queste due partite che restano siamo tutti alla pari».

Roster:

2. Guilavogui Michel, 199cm, pivot

3. Bartoletti Giulio, 182, play/guardia

5. Caroni Matteo, 180cm, play

9. Baldinotti Bernardo, 190cm, ala

10. Falchi Riccardo, 186cm, guardia

11. Cerpi Emilio, 180cm, play

12. Eusepi Leonardo, 187cm, ala

13. Ndour Renè Maurice, 206cm, pivot

18. Gnecchi Francesco, 186cm, guardia

20. Pierini Simone, 185cm, guardia

24. Terni Tommaso, 183cm, guardia

30. Morini Emanuele, 1876cm, ala

35. Bindi Niccolò, 190cm, pivot