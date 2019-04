Gli Aquilotti 2008 della Virtus vincono il torneo di Rimini

Gli U18 alle finali nazionali 3vs3. Gli U15 secondi al Memoril Papini di Rimini

SIENA. Vacanze di Pasqua fortunate per le giovanili Virtus, che hanno riportato vittorie e grandi risultati nei tornei ai quali hanno partecipato.

Gli Aquilotti 2008, reduci dalle vittorie al Torneo della Befana e al Torneo di Sestola, hanno trionfato anche al Memorial Papini di Rimini, un altro dei più importanti tornei che vede la presenza anche di squadre internazionali, confermandosi una delle migliori formazione minibasket a livello nazionale.

Inseriti nel girone A, i rossoblu hanno vinto senza problemi la partita d’esordio contro Basket Russi (55-14), per poi battere 30-41 San Giuliano Milanese e spazzare via Masi Casalecchio (48-6) nell’ultima partita, chiudendo così il girone al primo posto, guadagnandosi le semifinali.

In semifinale i ragazzi di coach Papi hanno incontrato gli ungheresi del Honved Budapest, sui quali si sono imposti per 40-61, accedendo così alla finalissima contro Basket Seregno, vincitrice dell’altra semifinale contro Rinascita Basket Rimini.

Nell’ultimo atto del torneo i virtussini non si sono certo lasciati intimidire, avendo ormai giocato e vinto tante finali, ed hanno così trionfato con ampio margine (20-46) portandosi così a casa l’ennesimo oro.

Ottimo risultato anche per gli Under 15 Eccellenza allo stesso Memorial Papini, al quale hanno partecipato nella categoria a loro riservata, dal quale i rossoblu sono tornati a casa con la medaglia d’argento. I ragazzi di coach Spinello si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata fino alla finale, dove hanno dovuto cedere per 61-55 alla Unio Basket, squadra formata da una selezione dei migliori prospetti della regione Campania.

Inseriti nel girone B, gli under 15 rossoblu hanno dapprima battuto 79-62 il Collegno Basket nella partita d’esordio, per poi vincere anche le sfide contro Eticamente in gioco (52-86) e Robur et Fides Varese (87-72). Un percorso netto che ha portato i virtussini a vincere il girone ed accedere alla semifinale contro Sibe Calenzano, vinta nettamente per 80-43. Nella finale, come detto, i rossoblu hanno incontrato la Unio Basket che, al termine di una partita bellissima e molto combattuta, si è imposta per 61-55.

Un altro grande risultato arriva dagli Under 18, che proprio ieri hanno vinto il concentramento regionale toscano del torneo 3vs3, accedendo così alle finali nazionali.

Un grande risultato per i quattro rossoblu facenti parte della formazione Under 18 Gold: Matteo Calvellini, Mirko Gabbrielli, Matteo Valeri e Duccio Lalli, che andranno ora a giocarsi il titolo di campioni nazionali di 3vs3 contro le altre 19 squadre vincitrici dei rispettivi campionati regionali.

I rossoblu sono stati inseriti nel girone D con Pino Dragons Firenze, Castelfranco Frogs e Piombino, con quest’ultima che non presentandosi ha reso il girone a 3 squadre.

L’esordio non è stato dei migliori per i virtussini, che hanno perso di 1 la partita di andata contro il Pino Dragons, salvo poi rifarsi subito dopo contro Castelfranco, battuta proprio di 1 punto. Nella partite di ritorno invece i rossoblu hanno avuto un percorso netto: hanno battuto sia i fiorentini che, di nuovo, Castelfranco, guadagnandosi così il primo posto nel girone e la qualificazione ai quarti di finale.

Nel pomeriggio i ragazzi hanno incontrato il Biancorosso Empoli nei quarti di finale, vincendo con un discreto margine, approdando così alla semifinale contro Montevarchi. Una partita molto combattuta, con i virtussini che, sotto di 2 punti a meno di minuto dalla fine (in questo particolare torneo il tiro da 3 punti vale 2, mentre i tiri da due, così come i tiri liberi, valgono 1 punto) hanno prima segnato la “tripla” del pareggio e poi il canestro della vittoria a 2 secondi dalla fine, raggiungendo così la finale.

Nell’ultimo atto del torneo regionale la rappresentanza Virtus ha incontrato quella della SBA Arezzo: i virtussini hanno sin da subito messo la testa avanti senza più voltarsi indietro, vincendo con 5 punti di margine e laureandosi così campioni regionali.

Quello che aspetta ora Calvellini, Gabbrielli, Valeri e Lalli sono le Finali Nazionali 3vs3, che si terranno a Giugno in una location ancora da definire.