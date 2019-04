Gli Aquilotti 2008 della Virtus vincono a Sestola

Per la seconda volta consecutiva i piccoli rossoblu si aggiudicano il torneo

SIENA. Un altro grande risultato per gli Aquilotti 2008 della Virtus, che dopo aver vinto il Torneo della Befana, trionfano anche al Torneo di Sestola per il secondo anno consecutivo.

Inseriti nel girone con Santa Viola e Carpi, i giovani rossoblu hanno vinto senza difficoltà entrambe le partite, qualificandosi per la semifinale, dove hanno incontrato Luino (VA).

I lombardi si sono dimostrati un’ottima squadra che ha dato del filo da torcere ai virtussini, che sono comunque riusciti ad accedere alla finalissima vincendo tre tempi e pareggiandone due.

In finale gli Aquilotti di Filippo Papi hanno incontrato Terranuova Bracciolini, con la quale hanno dato vita ad una bellissima partita vinta dalla Virtus con 4 tempi vinti, uno pareggiato ed uno perso.

Al suono della sirena finale grande gioia per i giovanissimi virtussini, che dopo la vittoria dello scorso anno sono riusciti a ripetersi in uno dei tornei nazionali più prestigiosi. Una vittoria che inorgoglisce ancora una volta di più tutta la società, che da anni fa del settore minibasket uno dei punti di forza dell’intero movimento.

“Sono felice del risultato – commenta Filippo Papi, l’istruttore Minibasket della squadra – ma la cosa importante è sicuramente il percorso che stanno facendo questi ragazzi con esperienze in giro per tutta Italia, che sicuramente li farà crescere sia dentro che fuori dal campo. Grande merito va all’impegno dei genitori e della società per la buona riuscita di questo progetto”