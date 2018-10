Festa Virtus per la presentazione delle squadre

SIENA. Un PalaPerucatti in festa ha accolto bambini ieri (2 ottobre), ragazzi, tifosi, sponsor ed autorità cittadine per la presentazione ufficiale delle squadre Virtus per la stagione sportiva 2018/2019.

Dal Minibasket alla Prima Squadra, che in questa stagione affronterà da neopromossa il campionato di Serie B, tutte le squadre rossoblu sono state presentate.

Il minibasket ed il settore giovanile, che quest’ano conta ben dieci squadre, hanno aperto la presentazione, prima di arrivare alla consegna della nuove maglie, realizzate da Sportika in collaborazione con il negozio Fusi&Fusi, ai giocatori della Serie B.

Le maglie sono state consegnate da membri della società e degli sponsor che affiancano la Virtus in questa stagione.

La cerimonia è stata aperta dai festeggiamenti per la vittoria dello scorso anno del campionato di Serie C Gold, celebrato con lo stendardo issato dalla squadra sulla parete che raccoglie le principali vittorie della storia rossoblu.