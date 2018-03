Per la squadra di Binella i play-off si allontanano

82-72

Parziali: 22-22, 46-34, 64-49

OTI GALLI TERRANUOVA B.NI: Capponi 6, Dolfi L. 13, Baldi 12, Mascherini 7, Bartoli 2, Neri 21, Barbieri 2, Dolfi A., Baglioni 3, Malacario 16, Falcioni ne, Merico ne. All. Baggiani

VISMEDERI COSTONE SIENA: Ricci 5, Benincasa 6, Bruttini 33, Tognazzi 16, Chiti 2, Cessel 2, Spampani 4, Nepi 3, Mini 1, Catoni, Giannini, Fattorini ne. All. Binella

ARBITRI: Carlotti e Venturini

La Vismederi si complica notevolmente la vita perdendo la terza partita consecutiva, anche questa un confronto diretto, e peggiorando sensibilmente la classifica. Adesso la squadra di Binella, oltre a vedersi superata nelle posizioni, detiene anche con tutte le formazioni che la precedono, il confronto diretto a sfavore. Eppure con l’Oti Galli, l’ultima a fare inciampare la compagine senese, la Vismederi non aveva iniziato male, facendo credere nell’impresa. Binella deve rinunciare a Bonelli e a Manetti, dentro dunque Ricci nello starting five che imprime da subito un buon ritmo al gioco costoniano, tanto che i gialloverdi fanno registrare l’8-16 del 5’. Ma le buone notizie finiranno ben presto: i valdarnesi aggiustano la mira e da oltre l’arco impattano sulla 1^ sirena. Dopodiché la Vismederi sprofonda lentamente, con la difesa che ancora una volta non dà le giuste garanzie. E’ così che al 14’ l’Oti si porta sul 33-26, che diventa un 44-30 al 18’. Baggiani ingabbia i senesi con una difesa a zona e per la Vismederi tutto si complica. Il +12 dell’intervallo non preannuncia nulla di buono e infatti Malacario e compagni proseguono anche nella 3^ frazione a tenere sotto controllo gli avversari (60-46 al 28’). Il +15 della 3^ sirena sembra già una sentenza, ma un barlume di speranza si riaccende grazie a Gigi Bruttini che inizia a macinare canestri su canestri (16 punti in un amen) e partita che improvvisamente si riapre al 36’ sul 71-65. Ci sarebbe tutto il tempo per credere nella rimonta, ma l’Oti abbassa il ritmo, controlla il gioco, tenendo a debita distanza la Vismederi. Alla tripla di Nepi nell’ultimo giro di lancette (79-72), risponde subito Neri che dalla parte opposta rende la pariglia, inchiodando il risultato sull’82-72 finale.

R.R.