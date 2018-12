Costone: è derby con la sorprendente Colle

SIENA. Aria di derby sul parquet del PalaOrlandi: saranno di scena, con inizio alle ore 18, Costone Siena e Colle Basket. E’ questa una classica che si ripresenta dopo alcuni anni, resa possibile dalla cavalcata vincente dei biancorossi che nella scorsa stagione hanno conquistato la promozione in serie C Silver dopo un’annata – se vogliamo – anche un po’ travagliata, che vide la società colligiana alle prese con un cambio di panchina proprio nella parte finale della stagione, con La partenza di Vertaldi e l’arrivo di coach Binella, a sua volta dimissionario dal Costone. I play off poi premiarono la squadra del Presidente Stefano Bianchi, uno come noi che la Pallacanestro ce l’ha nel sangue e che fa del volontariato la sua azione principale nei confronti di un movimento sportivo che ha un buon seguito a Colle. Per i biancorossi doveva essere questo un Campionato con l’obiettivo della salvezza, invece dopo 12 giornate Colle si presenta a questo appuntamento prenatalizio con 16 punti in classifica, 4 in più dei senesi, e con una seconda posizione che fa crescere le quotazioni e le ambizioni del gruppo allenato da Mario Pacini. Nell’ultimo turno, Colle ha regolato i conti con la Juve Pontedera, mentre il Costone è uscito sconfitto dalla sfida di Fucecchio persa solo nel finale a causa di una forte imprecisione al tiro. Che questo derby sia assai delicato per la truppa di Braccagni è facilmente intuibile; Colle gioca che è una meraviglia e sulle ali dell’entusiasmo, e non avendo nulla da perdere affronterà questo impegno senza troppe pressioni.

Per Siena il discorso è diverso, innanzitutto perché non potrà contare sull’apporto di Duccio Benincasa, fermo per 3 settimane a causa di una lesione muscolare ad una coscia, mentre Bruttini fortunatamente sembra aver assorbito un brutto colpo ricevuto in allenamento a una spalla. Arbitreranno la gara Nocchi della sezione di Pisa e Natucci della sezione di Lucca.