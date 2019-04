Costone: contro Quarrata per i migliori posti play out

SIENA. La serie C Silver è giunta all’ultimo atto della regolar season; si giocano infatti in contemporanea tutte le gare della 26^ giornata, con il Costone che dovrà vedersela al PalaOrlandi (inizio ore 18) con il Dany Quarrata in un vero e proprio spareggio per la 2^, 3^ o 4^ posizione. Molte infatti le combinazioni di classifica che possono scaturire dall’epilogo di questo match, così come del resto da quelli che si disputeranno su altri campi, primo fra tutti Arezzo dove la Sba ospiterà il Colle Basket. Prato con i suoi 42 punti è già matematicamente promosso in C Gold, segue Arezzo a 34 che, se dovesse vincere, sarebbe sicuro del 1° posto nella griglia a 8; a 32 punti troviamo Colle e Fucecchio, mentre con 30 punti ecco Costone, Cmb Carrara e Quarrata. In caso di un affermazione da parte dei gialloverdi, come detto, gli scenari sarebbero molteplici; una cosa però è certa: in virtù dei confronti diretti, la squadra senese sarebbe avvantaggiata sia nei confronti di Carrara che di Quarrata, nonché di Colle e Fucecchio. Insomma, una gara di fondamentale importanza quella che dovranno affrontare i ragazzi di Braccagni che intravedono la seria possibilità di occupare un posto di privilegio nelle gare spareggio dei play-off.

Forte delle 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali conseguita in maniera pazzesca in occasione del derby di Colle, il Costone sembra aver trovato le alchimie giuste per l’imbattibilità, nonostante che la squadra si veda costretta ormai da 3 turni a giocare a ranghi fortemente ridotti a causa degli infortuni occorsi a Tognazzi e Leo Chiti (per quest’ultimo la stagione può considerarsi ormai finita in quanto a breve dovrà operarsi al tendine rotuleo di un ginocchio) e alla partenza di Lapans che per cause familiari ha fatto ritorno anticipato in Lettonia. Coach Braccagni ha dunque dovuto fare affidamento su solo 7 giocatori che non hanno tradito le sue aspettative, dando il massimo per l’ottenimento di vittorie dal sapore davvero sensazionale; il tecnico senese in cuor suo confida che anche questa sera la regola del 7 possa essere confermata, anche con l’apposizione del 7° sigillo.

La direzione dell’incontro è stata affidata a Solfanelli della sezione di Livorno e Natucci della sezione di Lucca.