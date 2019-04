Colle e Costone: il derby clou della giornata

SIENA. Penultima giornata della regular season in Serie C Silver, con il match clou rappresentato dal derby tra Colle Basket e Costone Siena che prenderà il via al PalaFrancioli domenica 7 aprile alle ore 18,30 con entrambe le compagini già sicure dei play-off.

Si gioca dunque per migliorare la posizione di classifica, come sarebbe nelle intenzioni del Costone, o consolidare il 2° posto di Colle, Fucecchio e Arezzo. I biancorossi senza dubbio sono la vera sorpresa di questa stagione; promossi lo scorso anno dalla serie D, si sono presentati ai nastri di partenza come la classica matricola che insegue l’obiettivo della salvezza, invece strada facendo i ragazzi del presidente Stefano Bianchi hanno messo a segno una serie di risultati davvero sorprendenti, che li ha posizionati da subito nelle sfere alte della classifica. Qualcuno all’inizio sosteneva che sarebbe stato un effetto di breve durata, invece la performance dei valdelsani è proseguita fino a questo punto del Campionato, con una regolarità impressionante. Merito senza dubbio ai tecnici (Pacini prima, Nencini adesso), che hanno saputo guidare un gruppo ben affiatato dentro e fuori dal campo. Ed è così che sono arrivate le 16 vittorie su 24 gare fin qui disputate, l’ultima delle quali maturata sul difficile campo di Pontedera dove sono stati in molti a cedere il passo, tra cui anche il Costone, che invece è reduce dalla bella affermazione casalinga contro Fucecchio.

La squadra di Braccagni comunque, a parte qualche incertezza lontano dalle mura amiche (perlopiù gare perse per un’inezia), ha disputato un Campionato di tutto rispetto, conquistando 14 vittorie che valgono la 6^ posizione in classifica in coabitazione con Quarrata, che sarà a Siena nell’ultima di campionato in programma per domenica 14 aprile. Quindi quello odierno sarà un derby come sempre avvincente, anche all’andata fu così, con i gialloverdi che la spuntarono per un soffio (48-47) in un finale davvero emozionante. Purtroppo la squadra senese dovrà fare a meno di Tognazzi e Leonardo Chiti, quest’ultimo alle prese con una tendinite rotulea che in pratica lo vede costretto a chiudere anzitempo i giochi, un vero peccato.

Arbitreranno l’incontro Montalbetti di Empoli e Frosolini di Grosseto.