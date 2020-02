Campionato toscano Baskin: per Siena esordio con sconfitta

ESTRA SYNERGIE KW COSTONE SIENA: Gonzales 2, Ricci M. 2, Malcangio 2, Mazziotti 2, Abbate 14, Ricci R. 3, Marzocchi 2, Bernardini 4, Pintaldi 10, Cappelli 14, Carminucci, Grazi Battaglia, Rustici. All. Dragone

Parziali: 19-16, 41-28, 50-40

SIENA. E’ partito domenica scorsa il Campionato Regionale Baskin con la formazione di Estra Synergie Kw Costone subito impegnata sul difficile campo di Altopascio, dove i ragazzi di Giuseppe Dragone sono usciti sconfitti con il risultato di 68-55. Una gara tutta in salita per i gialloverdi contro una formazione di grande esperienza. Quest’anno il IV Trofeo Baskin Toscana vede ai nastri di partenza 7 compagini: Estra Synergie Kw Costone Baskin Siena, Panda Altopascio, Galaxy Porcari 1, Galaxy Porcari 2, Pistoia Baskin 1, Pistoia Baskin 2, Warriors Castelnuovo

G.na. La compagine senese, detentrice del titolo toscano, vede molte novità rispetto alla scorsa stagione; da rilevare che a livello organizzativo la Società si è ben strutturata anche per soddisfare quelle che sono le direttive dell’Ensi, l’Ente Nazionale Sport Inclusivi che è stato ufficialmente riconosciuto dal Comitato Paralimpico Italiano lo scorso 31 ottobre. L’Ensi è stato costituito nel maggio scorso dall’Associazione Baskin per dare a tutti la possibilità di praticare lo sport inclusivo; è questo, senza dubbio, un grande passo in avanti all’interno dello Sport Nazionale.

Domenica 1° marzo, il circuito farà tappa a Siena, con la disputa delle gare della 2^ giornata che saranno inserite negli eventi di Siena Sport Week 2020: in questa occasione l’Estra Synergie Kw Costone se la dovrà vedere con Pistoia Baskin 2. Poi ancora una trasferta l’8 marzo ad Altopascio per affrontare il Galaxy Porcari 1; Intanto il Costone sta preparando, assieme al Comune di Siena, la candidatura per ospitare le finali del Campionato Nazionale Baskin nel 2021 nell’ambito di Siena Città europea dello Sport.

R.R.