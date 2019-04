Bruttini (Costone) miglior realizzatore della C Silver

SIENA. C’è voluto il riconteggio dei punti per assegnare la palma al miglior realizzatore della Serie C Silver Toscana, ma adesso non ci sono più dubbi: Luigi Bruttini del Costone Siena ha vinto la classifica speciale dei realizzatori, superando al fotofinish Laurynas Kirlys della Sba Arezzo. Un duello questo che praticamente ha preso il via fin dall’inizio del Campionato e che si è risolto solo nell’ultima giornata, grazie ai 32 punti messi a segno dal capitano gialloverde contro il Dany Quarrata, contro i 26 messi a referto dal giocatore lituano. A dire il vero alcuni siti come ‘playbasket’ danno una versione diversa della classifica, ma i referti di gara alla fine sono quelli che rendono ufficiale ogni calcolo.

Dopo anni di ottimi piazzamenti, il ‘Gigi’ della Piaggia meritatamente conquista il titolo di miglior realizzatore regionale, procedendo a passo spedito verso quota 4mila canestri segnati con la maglia del Costone, da quando ha iniziato la sua esperienza in prima squadra. Un traguardo questo ben lontano dal record detenuto dal padre Roberto ‘Bobbe’ Bruttini, che di punti con la maglia gialloverde ne ha segnati ben 11mila. Ma visto che l’attuale capitano della Vismederi, classe ’90, conta di giocare ancora per qualche anno, il record potrebbe subire qualche insidia, con grande soddisfazione del babbo, suo primo tifoso, assieme alla mamma Anna Centi, addetta alle statistiche, e al nonno Italo che per molti anni ha svolto il ruolo di fisioterapista e massaggiatore del Costone.

Per Luigi Bruttini questo successo, oltre che avere un grande valore sportivo, ha il sapore di un regalo anticipato di nozze, visto che il 1° giugno l’ala costoniana convolerà a nozze con la sua compagna di vita, Lucia Laurieri, un matrimonio questo che verrà festeggiato nei giardini del Costone. Un solo piccolo particolare, che poi tanto piccolo non è: il Costone è in piena lotta nei play-off; dovesse proseguire la corsa verso la promozione, l’eventuale finale si giocherebbe domenica 2 giugno… in quel caso la luna di miele andrà agli over time.