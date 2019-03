Baskin: il Costone è campione toscano

SIENA. Sovvertendo ogni pronostico, la formazione di Estra Synergie Kw Costone Siena conquista il Campionato Toscano sconfiggendo in finale i padroni di casa di Pistoia per 63 a 70. In mattinata, in semifinale, era arrivata la vittoria a fil di sirena contro i campioni in carica di Altopascio 69-70, successo che ha aperto le porte per la finalissima, dove i giallo-verdi hanno sempre comandato nel punteggio. Una grande soddisfazione per tutti, in particolar modo per il responsabile tecnico Giuseppe Dragone, e per tutti i componenti di questo fantastico gruppo.