I risultati del Basket Serie B femminile

48-57

Parziali: 14-16, 25-33, 36-48

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA: Riccobono 14, Nosella 3, Bonaccini 2, Barbucci 13, Dragoni 8, Oliva 2, Renzoni 6, Nardi 5, Pierucci 4, Corbini ne, Sardelli ne, Sabia ne. All. Fattorini

AVVENIRE 2000 RIFREDI: Catalano 9, Chiappelli 2, Morlotti 5, Losi 9, Vigna, Livi, Matteini, Trucioni 10, Fortini della Bruna 13, Marangoni ne. All. Dingacci

ARBITRI: Verdi e Cementano

Torna alla vittoria il Drago e la Fornace e lo fa brillantemente in trasferta, andando a violare il parquet del Basket Avvenire 2000 Rifredi, bissando così il successo riportato nella gara di andata al PalaOrlandi. Una partita dove le senesi hanno sempre comandato le operazioni, controllando abilmente il gioco delle avversarie impegnate in una dura lotta per non retrocedere. Dopo una prima frazione molto combattuta, terminata con sole 2 lunghezze di vantaggio per le giocatrici di coach David Fattorini, ecco che nella 2^ frazione il Costone prova a scappare, allargando la forbice fino al + 8 dell’intervallo. La squadra senese reagisce bene alle sollecitazioni della panchina e anche nella seconda parte del confronto, Barbucci e compagne non mollano la presa e alla 3^ sirena il +12 è una garanzia. L’ultimo sforzo avviene nel 4° periodo, dove la difesa bianconera, attenta a coprire ogni varco e lucida in attacco, non si fa sorprendere, con il Drago e la Fornace che controlla a proprio piacimento il vantaggio acquisito. Una vittoria che proprio ci voleva, dopo due brutte battute d’arresto, che fa tornare il sorriso nello spogliatoio costoniano.

R.R.