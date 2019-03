Apf Costone ai play off per l’A2

BASKET LAVAGNA-APF COSTONE SIENA 43-55

BASKET LAVAGNA: Annigoni 13, Aldrighetti 6, Lombardo, Gambarino, Fantoni 4, Bianchino 2, Donati 2, Fortunato 8, Principi 8, Spinelli ne. All. Daneri

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA: Barbucci 5, Dragoni 20, Oliva 10, Nardi 11, Bonaccini 4, Renzoni 3, Malquori, Riccobono 2, Bastianoni, Corbini ne, Falini ne, Sabia ne. All. Fattorini

ARBITRI: De Angeli e Rezzoagli

Parziali: 6-14, 19-14, 13-10, 5-17

SIENA. L’Apf Costone torna da Lavagna con i play-off per la serie A2 in borsa e tanta gioia nel cuore. La squadra di coach David Fattorini doveva assolutamente vincere per evitare gli spareggi e così è stato. Una partita molto combattuta, perlomeno nelle prime 3 frazioni di gioco, dove l’equilibrio alla fine è regnato sovrano. La partenza delle bianconere è micidiale (6-14 alla prima sirena), ma le padrone di casa non ci stanno e all’intervallo sono soltanto 3 le lunghezze da recuperare per le liguri. Dopo il 38 pari alla 3^ sirena, è Arianna Dragoni a scatenare l’inferno con una serie di canestri (alla fine scriverà 20 nello scout), che tramortiscono Lavagna che non risulta più in grado di reagire. A fianco di Dragoni, si sono messe in luce Bianca Nardi, sempre più determinante in questo girone di ritorno, e Anna Oliva. Non era assolutamente un’impresa facile, ma le senesi, oltre alla tecnica e all’agonismo, hanno gettato in campo tutto l’ardore necessario per avere ragione di una avversaria difficile da domare.