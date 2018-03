Al via il torneo Memorial “Carlo Ciccarelli”

Siena al centro del minibasket nazionale con la ventiseiesima edizione

SIENA. Siena al centro del Minibasket nazionale. Al via oggi (9 marzo=, fino a domenica 11 marzo, infatti, la fase finale dell’ormai tradizionale torneo “Memorial Carlo Ciccarelli”, organizzato dalla sezione Minibasket della Polisportiva Mens Sana 1871 e riservato alla categoria Aquilotti (nati nel 2007 e 2008). Giunta alla ventiseiesima edizione, la manifestazione senese vede affrontarsi nella seconda fase ben ventiquattro squadre provenienti da tutta Italia, impegnate nelle strutture di Castellina Scalo e della Polisportiva (PalaGiannelli, PalaChigi e PalaEstra) in via Sclavo a Siena.

Il torneo, organizzato in collaborazione con Stosa Cucine, Prink e Ristorante Montalbuccio, ha visto anche nell’edizione 2018 la partecipazione di ben sessanta squadre, provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche e ovviamente Toscana. Dopo la prima fase, che si è svolta nello scorso week end, e le seconda eliminatoria che comincerà domani, la finalissima è in programma nel campo centrale del Palaestra domenica 11 marzo alle ore 12,30, cui seguirà la premiazione di tutte le squadre che hanno partecipato alla tre giorni finale. La squadra della Polisportiva Mens Sana avrà il compito di difendere il primo posto conquistato lo scorso anno con il team dei nati nel 2006.