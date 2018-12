“Attenta Mens Sana: Biella in casa ha una marcia in piu'”

Il vicecoach Campanellapresenta la partita di mercoledi' 12 dicembre

SIENA. Dopo la vittoria interna di domenica scorsa contro la capolista Virtus Roma la Mens Sana è attesa ora da due trasferte consecutive in una manciata di giorni. Si comincia domani, mercoledì 12 dicembre, alle ore 20:30 sul parquet della Edilnol Biella degli ex biancoverdi Harrell, Saccaggi e Vildera nel recupero della decima giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West. Domenica 16 dicembre i ragazzi di coach Moretti affronteranno invece, sempre lontano dal PalaEstra, la Benfapp Capo d’Orlando (ore 18:00).

A presentare il match di domani sera (diretta su Tva Canale 3 e LNP TV per i possessori di LNP Tv Pass) è il vice allenatore mensanino, Federico Campanella.

Dopo la vittoria con Roma per la Mens Sana sarà una settimana molto impegnativa con due trasferte in pochi giorni e tanti chilometri da percorrere: come si affronta questo tour de force e quanto conterà il fattore stanchezza?

“La stanchezza fisica conterà perché già lunedì siamo tornati ad allenarci e a pensare alla trasferta di Biella. Non c’è dunque respiro e inoltre non siamo aiutati dal fatto che dovremo affrontare due trasferte molto distanti in pochi giorni. Indubbiamente il lato positivo è che uscire a testa alta da questi impegni a partire da domani, al di là del singolo risultato, potrà solo rafforzarci”

A Biella che partita ti aspetti?

“Mi aspetto una partita interessante e molto equilibrata perché noi arriviamo da una vittoria contro la prima in classifica che ci ha dato energia positiva e morale ma lo stesso ha fatto l’Edilnol vincendo il derby a Tortona. Sarà un match tra due squadre in fiducia che se la giocheranno ad armi pari per strappare la vittoria e saranno i dettagli a fare la differenza”

Che match dovrà giocare la Mens Sana?

“Dovremo stare attenti soprattutto ai due stranieri della Edilnol, Harrell e Sims, che di media realizzano 40 punti sui 72 della squadra. Biella inoltre quando gioca in casa ha sempre una marcia in più e dunque dovremo essere bravi ad escludere dal gioco questi due giocatori fondamentali e cercare di disinnescare anche gli altri partendo da una grande difesa”

Quali sono le condizioni fisiche della squadra?

“Cepic e Poletti, che è uscito acciaccato dal match con la Virtus, sono in dubbio: valuteremo fino all’ultimo momento disponibile, visti gli impegni ravvicinati che ci attendono, come gestire un loro eventuale impiego sul parquet. Prandin? Il percorso di recupero procede: con la Virtus Roma sembrava al 100% ma solo per il suo grande cuore”.