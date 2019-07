Apf Costone attiva sul mercato: arriva Bianconi

SIENA. Primo colpo di mercato per l’Apf Costone. Si tratta di Mara Bianconi, ala forte piemontese, che entra dunque a far parte del roster 2019/2020 del Drago e la Fornace. Classe 1999, Mara Bianconi nasce a Domodossola in una famiglia di tradizione cestistica e inizia presto a calcare il parquet seguendo le orme del fratello Corrado. Con le giovanili Under18 della Libertas Moncalieri ha centrato le finali nazionali nella stagione 2015/16. Dopo il passaggio nella prima squadra piemontese, ha poi assaggiato la serie A2 con la Cestistica Savonese, mentre l’anno passato ha giocato nelle fila della Cestistica Rivana nella Serie B trentina. Mara Bianconi con la sua fisicità proverà a dare un contributo sostanziale sotto le plance, mettendo al servizio della squadra un buon tiro dalla media distanza. Un tassello sul quale la Società presieduta da Emanuela Martelli ha deciso di scommettere in vista di un campionato che si preannuncia molto difficile e impegnativo.

Il girone quest’anno probabilmente sarà composto dalle 9 formazioni toscane (compresa la ripescata Florence) e da alcune compagini umbre. Ancora la Fip non ha sciolto le ultime riserve in quanto a livello femminile l’assemblaggio dei gironi, a tutti i livelli, anche quelli relativi alle categorie giovanili, è sempre molto complicato. La scadenza delle iscrizioni alla serie B è fissata per il 27 luglio, ci sono quindi ancora un po’ di giorni per capire quale sarà la griglia di partenza, con la relativa formula. Nella scorsa stagione la squadra allenata dal riconfermato David Fattorini raggiunse inaspettatamente la finale dei play-off per la serie A2; non sarà facile ripetere quella cavalcata vincente, ma l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, puntando tutto su alcuni prospetti interessanti del proprio vivaio, nell’ottica di una crescita che possa servire per il futuro.