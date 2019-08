Andrea Naldini nuovo ds/gm del Costone

Andrea Naldini e Emanuele Montomoli

SIENA. Andrea Naldini sarà il nuovo general manager e direttore sportivo del Costone. A darne l’annuncio è lo stesso presidente Emanuele Montomoli: “Abbiamo finalmente concluso un accordo con Andrea Naldini, che oltre a essere una vecchia conoscenza del Costone, è nel contempo un profondo conoscitore del Basket senese. A lui affideremo il ruolo di general manager/direttore sportivo, una figura che cercavamo da tempo in sostituzione di un altrettanto valido Lorenzo Gambelli che per ragioni professionali e familiari ha dovuto rinunciare all’incarico. Andrea mi è sembrato entusiasta del ruolo affidatogli e sono certo che nei prossimi anni potrà dare una grossa mano alla causa costoniana”.

“Sono contento e onorato che il Costone e il presidente Montomoli abbiano pensato a me, insistendo molto per arrivare a questo accordo – racconta Naldini -. Tornare con un altro ruolo in un ambiente dove per molti anni ho allenato, è un forte stimolo che spero si concretizzi e si trasformi in risultati e traguardi prestigiosi. Ci sarà tanto da lavorare, ma ho trovato una Società molto ambiziosa e con tanti programmi da mettere in atto con persone altrettanto serie e pronte a mettersi in gioco. Sono dell’avviso – conclude Naldini – che questi siano gli ingredienti fondamentali per raggiungere obiettivi importanti”.

Andrea Naldini, oltre ad avere un trascorso di allenatore nella Società della Piaggia, sia sulla sponda Femminile che su quella Maschile, è conosciuto anche come conduttore radio-televisivo, con le sue trasmissioni e rubriche dedicate alla Pallacanestro senese.