Zanini: “Dobbiamo migliorare il nostro gioco e farlo con continuità”

SIENA. Dopo l’allenamento congiunto al PalaEstra con Santa Croce, formazione che milita nel campionato di Serie A2, Siena è tornata ad allenarsi quest’oggi (11 gennaio). L’obiettivo è preparare al meglio la partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno che verrà disputata al PalaEstra domenica 13 gennaio alle ore 18 contro la Top Volley Latina.

“L’allenamento contro Santa Croce – commenta coach Emanuele Zanini – è stato utile per testare e per migliorare alcuni aspetti del gioco e per integrare i nuovi arrivati. Credo che l’innesto di Savani e di Van de Voorde abbia elevato il tasso di esperienza ed il tasso tecnico della squadra. A mio avviso gli effetti benefici del loro arrivo sono già evidenti. Dobbiamo migliorare il nostro gioco e farlo con continuità, contro Trento siamo riusciti a giocare a tratti ad un buonissimo livello vincendo anche un set. Abbiamo effettuato allenamenti sempre all’insegna dell’intensità e della qualità. Tutte le gare che dovremo giocare sono molto importanti. Quella contro Latina non è decisiva. E’ più importante di altre perché può essere ritenuto uno scontro diretto per la salvezza e perché riprendiamo a giocare un match ufficiale dopo la pausa che abbiamo vissuto. Serviranno spirito di sacrificio, attitudine e continuità anche nei momenti più difficili. Ognuno di noi dovrà dare il proprio contributo”.

Da lunedì 7 gennaio è stata attivata la prevendita consueta per i match casalinghi contro Latina e contro Perugia, in programma rispettivamente domenica 13 gennaio e domenica 20 gennaio: i biglietti sono in vendita online sul circuito CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati e nella biglietteria del PalaEstra.

Questi gli orari di apertura della biglietteria del PalaEstra: venerdì 11 gennaio dalle ore 17 alle 20 e domenica 13 gennaio dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi.