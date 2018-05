Volley: Vittorio Sacripanti nuovo dg di Siena

Il manager vanta una grande esperienza nel settore, avendo lavorato con Roma e Perugia

SIENA.La Emma Villas Siena annuncia l’accordo con Vittorio Sacripanti, storica figura della pallavolo italiana, che diventa il nuovo direttore generale della società biancoblu.

Sacripanti, 60 anni, una moglie e tre figli, è nato a Roma e negli anni ha rivestito tanti prestigiosi incarichi nel volley nazionale. Grande la sua esperienza che adesso potrà mettere a disposizione della Emma Villas Siena che per la prima volta nella propria storia si affaccia al campionato di Superlega, il più importante torneo pallavolistico del Paese.

Sacripanti ha già lavorato in tante società del massimo livello italiano: nella Piaggio Roma e nella M. Roma Volley (vincendo una Coppa Cev e disputando due semifinali scudetto), poi con il Perugia Volley (con gli umbri ha vissuto una finale scudetto), con Città di Castello e con Civita Castellana (ora Ceramica Scarabeo Gcf Roma) che è l’ultima società per la quale ha lavorato, nella scorsa stagione. Porta quindi a Siena una esperienza ultradecennale nel settore del volley.

Il Presidente Giammarco Bisogno e Vittorio Sacripanti hanno firmato questa mattina il contratto lavorativo.

“Sono salito su un treno in corsa – sono le prime dichiarazioni da direttore generale di Vittorio Sacripanti –, un treno che ha fatto diverse fermate e che ha seguito un percorso importante da diversi anni. L’entusiasmo del Presidente Giammarco Bisogno e degli altri membri della società e l’organizzazione che qui si vede sin dal primo momento mi hanno convinto assai rapidamente, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Entro volentieri a fare parte di una organizzazione che ha ottenuto grandi risultati, con la consapevolezza di portare dell’esperienza ma al tempo stesso con la consapevolezza che questa organizzazione si è dimostrata già vincente. Ho vissuto la Serie A1 per diverso tempo ottenendo buoni risultati ma passando anche da situazioni di difficoltà in contesti differenti di città metropolitane o di realtà più piccole ma sempre con lo stesso entusiasmo e lo stesso approccio di forte dedizione al lavoro. Mi reputo un equilibratore, cercheremo di evitare picchi in alto o in basso o magari di mantenere quelli in alto, ove possibile”.

“Bisogna continuare a lavorare sul territorio – prosegue Vittorio Sacripanti –, l’obiettivo è quello di proseguire su questa linea. Si deve alimentare ancora di più l’entusiasmo che si percepisce facilmente girando per la città, senza aspettative troppo elevate ma continuando a mantenere forte questo legame sul territorio che ha costituito una delle caratteristiche vincenti di questa società”.