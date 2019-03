Volley: Siena vuole congedarsi con una bella prestazione

Nell’ultima gara contro Ravenna, i biancoblu in campo al PalaEstra alle 18

SIENA. Domenica Siena saluterà il suo pubblico e questo campionato di Superlega. Il team biancoblu chiude questa esperienza nella massima serie pallavolistica nazionale con l’impegno casalingo (via al match al PalaEstra alle ore 18) contro la Consar Ravenna, squadra degli ex Di Tommaso e Raffaelli. All’andata (giocata il 23 dicembre) la squadra di coach Graziosi si impose al tiebreak, al Pala De Andrè venne giocato uno dei dieci quinti set persi da Siena in questa stagione.

L’obiettivo della salvezza non è stato raggiunto, ma Siena vuole congedarsi dal suo pubblico con una bella prestazione e magari con una vittoria, che in casa senese manca da dicembre. Sono stati due i successi biancoblu in questa annata pallavolistica, entrambi nel girone di andata, mentre Ravenna ha già conquistato nove successi grazie ai quali la Consar ha fatto propria la nona posizione di classifica, centrando la salvezza già da alcune settimane.

“Purtroppo la gara a Monza ha decretato la nostra retrocessione – commenta il direttore sportivo Fabio Mechini, nella trasmissione ‘Sotto Rete’ su RadioSienaTv –. Già a novembre e a dicembre abbiamo perso tanti punti importanti e siamo stati costretti a rincorrere fino alla fine, ogni gara sembrava sempre l’ultima spiaggia e devo dire che tuttavia noi ci abbiamo creduto fino a quando la matematica ci ha detto che le speranze si erano spente. Il rammarico è grande, abbiamo fatto un campionato dignitoso e abbiamo giocato alla pari con quasi tutte le avversarie ma non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco”.

“Non credo – prosegue il diesse Mechini – nella sfortuna come motivo della nostra retrocessione, penso che se avessimo dato qualcosa in più sicuramente non staremmo a parlare della classifica che abbiamo. Tutto quello che è successo è dipeso esclusivamente da noi. Abbiamo buttato via tante occasioni, questo deve insegnare ad essere più cinici. Contro Ravenna dovremo giocare con il massimo orgoglio per salutare tutti coloro che hanno tifato per noi, che ci sono stati vicini e ci hanno seguito ovunque. Dovremo giocare quindi a testa alta, gli avversari sono una buona squadra che è partita molto forte all’inizio della stagione. Hanno un gruppo con stranieri validi e ragazzi italiani molto interessanti. Noi dobbiamo giocare con orgoglio e fare bene in questa ultima partita del campionato”.

Domenica al PalaEstra sarà l’occasione per salutare la squadra che ha disputato il torneo di Superlega, andando a confrontarsi con tutte le più importanti società del nostro Paese, società che ben figurano in tutte le competizioni europee ed internazionali. Siena ha lottato fino all’ultimo e non ha praticamente mai demeritato neppure contro le corazzate della Superlega, anche se l’obiettivo agognato della salvezza non è arrivato e non è stato raggiunto. Decisiva è stata, a questo riguardo, la sconfitta rimediata alla Candy Arena di Monza sabato pomeriggio, quando i lombardi si sono imposti per 3-1 al termine di un’altra sfida molto combattuta.

Arbitreranno la partita Marco Zavater e Mauro Goitre.

La prevendita per assistere alla partita contro Ravenna è attiva. I biglietti sono già in vendita online nel circuito della CiaoTickets, mentre la biglietteria al PalaEstra sarà aperta sabato dalle ore 17 alle 19,30 e domenica, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.