Volley: Siena saluta gli ex giocatori ed allenatori

SIENA. Siena saluta e ringrazia per il contributo offerto i giocatori che hanno indossato la maglia del team biancoblu e gli allenatori che hanno lavorato con la squadra nella scorsa stagione. In Superlega, oltre a Fernando Hernandez e a Yuki Ishikawa passati a Padova, giocherà nel prossimo campionato anche Lorenzo Cortesia, approdato a Ravenna.

Giocherà in Serie A2 Andrea Mattei, ingaggiato da Reggio Emilia, che nello scorso anno ha dimostrato duttilità giocando sia nel ruolo di centrale che in quello di opposto. In Serie A2 giocheranno anche due dei pallavolisti che hanno scritto pagine importanti per Siena: Filippo Vedovotto e Vincenzo Spadavecchia. Entrambi hanno vinto la Coppa Italia di categoria nella stagione 2016-2017 e nell’anno seguente hanno vinto il campionato centrando la storica promozione in Superlega. Il loro apporto alla causa senese è stato sempre molto importante, il loro impegno è stato intenso e tanti sono i ricordi che lasciano a Siena. Filippo Vedovotto giocherà nel prossimo campionato con la maglia della Bcc Castellana Grotte, Vincenzo Spadavecchia sarà invece in campo per Lagonegro.

Il palleggiatore iraniano Saeid Marouf si trasferirà in Cina a Pechino. Lo schiacciatore Cristian Savani giocherà a Dubai. Jurij Gladyr giocherà nel campionato polacco, mentre Simon Van de Voorde torna in Belgio.

Il libero Andrea Giovi, dopo una carriera costellata di successi con le maglie dei club e con la divisa della Nazionale italiana, con cui ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, inizierà una nuova carriera nel settore tecnico pallavolistico. Andrea Giovi ha vissuto due intensi anni a Siena ed è stato tra i protagonisti della cavalcata che nella stagione 2017-2018 è culminata con il trionfo della squadra biancoblu nel campionato di A2 e con la prima storica promozione nel massimo torneo pallavolistico nazionale. Lorenzo Caldelli proseguirà la sua avventura a Siena militando nella squadra che prenderà parte al campionato di Serie C.

Per quanto riguarda i coach, Juan Manuel Cichello (protagonista della cavalcata e del trionfo in Serie A2) disputerà la Superlega a Vibo Valentia mentre Leonardo Castellaneta ha firmato un contratto con la Pallavolo Andria.

A tutti questi pallavolisti e allenatori la società formula il migliore in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera e per tutte le attività che intraprenderanno in futuro.