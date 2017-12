Volley: per Siena gara fondamentale per la Pool Promozione

Il 30 dicembre alle 20,30 incontro con la Sigma Aversa

SIENA. Sabato sera al PalaEstra alle ore 20,30 contro la Sigma Aversa sarà per Siena una gara fondamentale per poter accedere alla Pool Promozione. La compagine biancoblu dopo la sconfitta nel derby di Santo Stefano contro Santa Croce è scivolata in quinta posizione con 27 punti mentre il netto successo ottenuto lo stesso giorno da Aversa contro Catania ha permesso ai campani di guadagnare addirittura due posizioni in classifica, salendo in terza piazza (con 29 punti, ma anche con una gara in più rispetto al team allenato da coach Juan Manuel Cichello) dietro alla Kemas Lamipel e alla Ceramica Scarabeo Gcf Roma.

E’, quindi, un match che vale tantissimo e Siena non può più sbagliare. Mancano appena cinque partite al termine della prima fase e Siena vuole centrare l’obiettivo di raggiungere una delle prime quattro posizioni del girone per poter accedere alla Pool delle migliori. A Santa Croce è arrivata purtroppo l’ennesima sconfitta in trasferta di questo campionato per Siena, la sesta in otto gare giocate (due di queste sono arrivate al tie break). E’ mancata continuità nel gioco dei senesi, dopo due set (i primi) lottati alla pari e terminati ai vantaggi.

“Nel primo set abbiamo commesso qualche leggerezza che ha permesso a Santa Croce di aggiudicarsi quel parziale – ha commentato a fine gara il centrale Roberto Braga, uno dei migliori al PalaParenti –. Dopo siamo riusciti a fare buone cose, ma anche cose assolutamente sbagliate. Commettiamo errori gratuiti e manchiamo di continuità e questo con squadre buone come Santa Croce alla fine lo paghi. Siamo troppo altalenanti. Sabato 30 dicembre giocheremo una sfida molto importante in casa contro una formazione come la Sigma Aversa che all’andata contro di noi ha fatto molto bene. Anche loro sono una squadra attenta, sanno giocare bene, sbagliano poco; io sono fiducioso però sarà certamente una sfida difficile. Quel che posso assicurare è che stiamo lavorando bene e che stiamo lavorando tanto per migliorare”.

Prima della sconfitta a Santa Croce Siena aveva vissuto un trend positivo in campionato, dove nelle precedenti quattro partite aveva conquistato 10 punti in classifica (3 punti in casa contro Massa, 1 a Tricase contro Alessano, 3 a Civitanova Marche contro Potenza Picena, 3 anche nella sfida di alta classifica al PalaEstra contro Grottazzolina). Dopo il match contro la Videx sono arrivate due sconfitte dolorose, nella semifinale di Coppa Italia a Bergamo e nel derby di campionato a Santa Croce.

Nelle ultime due gare ha giocato anche l’ultimo arrivato in casa senese, l’opposto olandese Hidde Boswinkel (ex Mosca Bruno Bolzano) che sia in Lombardia che in provincia di Pisa è stato uno dei migliori in campo per la compagine biancoblu: ha messo a segno 13 punti a Bergamo (con il 52% in attacco) e 15 punti (con il 57%) contro Santa Croce. Contro Aversa per lui sarà l’esordio in un match ufficiale al PalaEstra. Con Martin Nemec forma una buonissima coppia di opposti e coach Juan Manuel Cichello sta dando minuti in campo ad entrambi.

La squadra senese tornerà ad allenarsi domani e venerdì con doppie sedute di allenamento per poi effettuare sabato mattina la rifinitura pre-match.

Contro la Sigma Aversa serve nuovamente una di quelle prestazioni che i giocatori del team senese hanno dimostrato di sapere effettuare tra le mura amiche, dove Siena è quest’anno imbattuta.