Volley: Siena esonera coach Cichello

SIENA. In data 17 dicembre 2018, la società Emma Villas Siena comunica la decisione, presa di comune accordo da ambo le parti, di esonerare dalla conduzione tecnica della prima squadra il coach Juan Manuel Cichello.

Ringraziando Juan Manuel per il lavoro svolto, per il traguardo della SuperLega raggiunto e per la professionalità mostrata anche in queste circostanze, gli facciamo il più sincero in bocca al lupo, professionale e personale, per il futuro.

La Società comunicherà prossimamente il nome del nuovo allenatore.