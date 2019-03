Volley: Siena chiude la stagione con una vittoria

Ancora un tie break, finalmente vittorioso

Emma Villas Siena – Consar Ravenna 3-2

(18-25, 25-23, 26-28, 25-14, 15-12)

EMMA VILLAS SIENA: Giraudo 5, Cortesia 6, Spadavecchia, Marouf, Giovi (L), Vedovotto, Mattei, Caldelli (L), Van De Voorde 15, Ishikawa 10, Crivellari, Maruotti 11, Hernandez 35, Savani 7. Coach: Juan Manuel Cichello. Assistente: Leonardo Castellaneta.

CONSAR RAVENNA: Russo, Rychlicki 25, Di Tommaso, Poglajen 15, Raffaelli 3, Saitta 4, Verhees 8, Goi (L), Argenta, Elia 8, Smidl, Marchini (L), Lavia 11. Coach: Gianluca Graziosi. Assistente: Alessandro Greco.

Arbitri: Marco Zavater, Mauro Goitre.

NOTE – Siena: percentuale in attacco: 51%; positività in ricezione: 48% (16% perfette); muri punto: 13; ace: 10; errori in battuta: 19.

Ravenna: percentuale in attacco: 50%; positività in ricezione: 43% (13% perfette); muri punto: 12; ace: 5; errori in battuta: 11.

Video Check: nel secondo set richiesto da Siena sul 17-21; nel terzo set richiesto da Ravenna sul 18-18 (decisione cambiata) e sul 24-24; richiesto nel quarto set da Ravenna sul 19-11; richiesto nel quinto set da Ravenna sul 10-9.

Spettatori: 1.358. Incasso: 9.108 euro.

Mvp: Hernandez

SIENA. Siena saluta il proprio pubblico con una vittoria in rimonta al tiebreak contro Ravenna. E’ stato il dodicesimo tiebreak stagionale per la squadra biancoblu, che è riuscita a conquistare il successo davanti ad oltre 1.300 spettatori che dall’inizio alla fine hanno sostenuto il team. Mvp è stato Fernando Hernandez, autore di 35 punti (con il 51% in attacco) tra cui 7 ace.

“La nostra storia – ha detto al termine della partita il presidente Giammarco Bisogno – è sempre stata piena di emozioni. Dobbiamo essere fieri e orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Nessuno ci ha mai regalato niente. Non smetteremo mai di lottare per tenere alto il nostro nome e la nostra storia. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai tifosi, alla città di Siena e grazie a tutti coloro che continuano a nutrire questa passione, questo amore per la Emma Villas. Grazie veramente a tutti e sempre forza Emma Villas Siena. Non smetteremo mai di lottare per tornare a rappresentare questa maglia, questa città, questa famiglia nella maniera più alta possibile. Perché ce lo meritiamo e ve lo meritate. Il prossimo anno saremo ancora qui e saremo di nuovo pronti a giocare e a lottare”.

Primo set Coach Cichello manda in campo Giraudo e Hernandez a comporre la diagonale palleggiatore-opposto, Savani e Ishikawa sono gli schiacciatori titolari, Cortesia e Van De Voorde centrali, Giovi in seconda linea a difendere.

Ravenna in campo con Saitta al palleggio, Rychlicki in posto 2, Poglajen e Lavia in banda, Verhees e Elia al centro, Goi libero.

Si parte con una bella murata di Van De Voorde sull’opposto di Ravenna Rychlicki. Ma è proprio il numero 2 della Consar a riscattarsi immediatamente con due punti consecutivi. Bene anche Lavia, positivo sia a muro che in attacco. Quando il palleggiatore di Ravenna Saitta mura Hernandez gli ospiti si portano sul +3 (4-7). Che diventa +4 sul successivo errore in attacco di Savani (4-8). Giraudo è autore di un bel tocco vincente di seconda, per Siena arrivano anche i primi punti del match per Ishikawa e Van De Voorde. Ancora Van De Voorde a segno e con il primo punto di Savani i biancoblu tornano sul -2 (11-13). Due punti di fila per Saitta, Ravenna allunga di nuovo. Il divario si allarga, Verhees mette le mani nella maniera migliore sull’attacco di Hernandez ed è 13-19. L’attacco di Poglajen dà il ventesimo punto agli ospiti. Doppio cambio: dentro Marouf e Mattei per Hernandez e Giraudo. Per Ravenna entra in campo l’ex biancoblu Simone Di Tommaso. Poglajen chiude il primo set sul 18-25. Siena ha attaccato con il 47%, Ravenna con il 74%.

Secondo set Segnali di ripresa nella squadra biancoblu in avvio di secondo parziale, con qualche buona difesa di squadra e con attacchi a segno portati da Ishikawa, Hernandez e Savani. Dal centro Cortesia è autore del punto del 5-5. Guidata da Hernandez, autore di 6 punti nella prima parte del secondo set, Siena mette la testa avanti (12-10). La Consar realizza due ace in questa prima parte del secondo parziale, prima con Poglajen e poi con Elia. Ravenna pareggia con un Verhees che fa valere la sua qualità al centro (16-16). Consar avanti, con Rychlicki che mura Ishikawa (16-17). Ishikawa subisce un’altra murata e la Consar amplia il break con Poglajen che bissa e si ripete dai nove metri. Coach Cichello inserisce Maruotti al posto di Ishikawa e l’azzurro trova in bello stile il punto del 18-21. Van De Voorde e Hernandez regalano speranze al team senese. Poi è tutto a firma Hernandez il recupero senese: il cubano spara due ace che riequilibrano il punteggio (23-23). Il set si chiude con un altro bolide in battuta di Fernando Hernandez che la ricezione di Ravenna non trattiene (25-23).

Terzo set Siena ora sta trovando un equilibrio migliore. La percentuale in attacco cresce e i senesi riescono anche a difendere meglio su Rychlicki e Poglajen. Tutto ciò permette ai padroni di casa di portarsi sul 10-7. Bene Savani ed Hernandez, ora la difesa della Consar incontra grandi difficoltà (15-12). Ravenna rientra e successivamente due attacchi sbagliati di Hernandez consentono agli ospiti di conquistarsi un buon vantaggio (17-20). In campo è intanto tornato Ishikawa al posto di Savani. Van De Voorde rintuzza ma Rychlicki mette dentro altri due punti (18-22). Grande attacco di Hernandez ed ace di Maruotti, Siena è di nuovo a contatto (20-22). Ottima difesa biancoblu poi è ancora Hernandez ad andare a segno (21-22). I centrali Verhees e Van De Voorde schiacciano a terra, poi è Rychlicki a dare il set point ai suoi (22-24). Scatto in avanti senese: Hernandez guida i suoi fino al 25-24. Ma il set si chiude in favore degli ospiti sul 26-28 con il muro di Poglajen su Hernandez.

Quarto set Due ace di Hernandez e due di Van De Voorde e Siena si prende un ampio vantaggio. Bene Siena anche a muro: Maruotti si oppone a Raffaelli. Ishikawa e Hernandez colpiscono ancora, Siena dilaga fino al 23-12. Van De Voorde chiude il quarto set sul 25-14.

Quinto set Siena avanti 5-3 con gli attacchi vincenti di Hernandez e di Maruotti. Ancora un ace del cubano, ed è 6-3. Al cambio di campo i locali sono in vantaggio 8-5 con il punto di Ishikawa. Verhees mura in maniera positiva (8-6). Hernandez spara fuori ed è 8-7. Saitta dai nove metri pareggia (8-8). Una grande azione Giraudo-Ishikawa consente a Siena di rimanere avanti (10-9). Il pareggio ospite arriva con l’ace di Rychlicki (12-12). Che però poi sbaglia in battuta (13-12). Punto di Hernandez ed è match point: 14-12. Ed è il cubano a chiudere il match, con una potentissima battuta che produce il suo settimo ace di giornata. Il tiebreak termina 15-12, è la terza vittoria stagionale di Siena.