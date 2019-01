Volley: Siena cerca la rivincita con Latina

Scontro salvezza con molti ex in campo

SIENA. Siena alle ore 18 di domani (13 gennaio) affronterà la Top Volley Latina in un incontro valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega.

Le due squadre sono divise in classifica da 6 punti: 16 sono quelli di Latina, 10 quelli di Siena. All’andata, in un match che venne disputato a Napoli lo scorso giovedì 1 novembre, la Top Volley si impose per 3-1 conquistando così l’intera posta in palio: 18 furono i punti dell’opposto sloveno Toncek Stern, 14 quelli di Ezequiel Palacios e 12 per Simone Parodi, tutti ottimamente assistiti da Daniele Sottile. A Siena non bastarono i 17 punti a testa messi a segno da Fernando Hernandez e da Yuki Ishikawa.

Sarà il secondo scontro diretto ufficiale tra le due società che prima del match di andata non si erano infatti mai affrontate in una partita di campionato.

Ricchissimo è invece l’elenco degli ex. Tanti (ben 6) giocatori di Siena hanno in passato indossato la maglia di Latina: Andrea Giovi nel 2009-2010, Yuki Ishikawa dal 2016 al 2018, Gabriele Maruotti dal 2015 al 2018, Andrea Mattei nel 2015-2016, Cristian Savani nel 2017-2018, Simon Van de Voorde nel 2014-2015.

I dati indicano che i laziali hanno vinto fino a questo momento sei gare contro le due vinte da Siena. Praticamente identico il dato delle ricezioni perfette (23,4% per Latina e 23,2% per Siena), la Top Volley ha ottenuto finora risultati migliori a muro con una media di 1,81 murate vincenti a set contro l’1,73 di Siena. Che però serve meglio: 1,39 ace di media per set contro l’1,19 di media di Latina.

Questi gli orari di apertura della biglietteria del PalaEstra: domenica 13 gennaio dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi.