Volley Serie C: Siena inizia i playoff con Massa

Il responsabile del settore giovanile biancoblu Luigi Banella: “I ragazzi daranno il massimo”

SIENA. Sconfitta ininfluente per il Cus Siena Volley nell’ultima giornata della regular season di Serie C. La formazione allenata da coach Michele Delvecchio ha infatti perso in casa al tiebreak contro la Sales Firenze. Una caduta che conta assai poco perché i biancoblu erano già certi della prima posizione in classifica, così come i fiorentini erano già certi della seconda.

Adesso è tempo di playoff, il momento più importante e più “caldo” dell’annata agonistica. Il Cus Siena affronterà nei quarti di finale Massa, tra l’altro la ex squadra di coach Michele Delvecchio. Sabato a Siena alle ore 21 si giocherà gara1, mercoledì 15 gara2 in trasferta per i senesi che successivamente, in caso di parità, disputerebbero in casa gara3 sabato 18 maggio.

“Non abbiamo giocato bene contro la Sales Firenze – commenta Luigi Banella, responsabile del settore giovanile –. Forse la prestazione non è stata positiva perché mancavano i giusti stimoli, dato che i ragazzi erano già certi della prima posizione di classifica del girone. Sono certo che contro Massa riusciremo a far vedere una buona pallavolo e che andremo in campo con grinta e con determinazione, d’altronde è un match da dentro o fuori. Sarà una settimana importante e sono sicuro che ci comporteremo bene”.

Era l’ultima partita anche per la squadra biancoblu che milita nel campionato di Serie D. Siena è uscita sconfitta per 1-3 in casa contro Sinalunga. Entrambe le compagini erano già salve prima di questa sfida. “Non è stata una bella gara da parte nostra – afferma Banella – ma devo dire che questo gruppo è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Era la stessa squadra che aveva ottenuto la promozione nella passata stagione e che quest’anno ambiva alla salvezza, traguardo che è stato raggiunto con alcune settimane di anticipo. Abbiamo retto il confronto con squadre migliori, centrando risultati importanti e anche inattesi. Questi ragazzi hanno fatto esperienza, per loro è stata un’annata di crescita da un punto di vista sia tecnico che caratteriale”.

La formazione Under 18 ha perso 0-3 in casa contro Prato nel match di andata della semifinale regionale. Mercoledì 8 maggio a Prato ci sarà la sfida di ritorno. “La squadra è scesa in campo in maniera molto determinata e grintosa – dichiara il responsabile del settore giovanile –, non posso fare appunti ai ragazzi che hanno dato il massimo ma Prato sta dimostrando di avere qualcosa in più. Adesso andremo in casa loro per cercare di fare una buona prestazione”.

Proseguono nel frattempo i campionati primavera: l’Under 16 di Siena ha vinto (0-3) in trasferta contro il Volley Arezzo. Stesso risultato contro l’identica avversaria per l’Under 14, che ha conquistato il successo (0-3) contro i pari età aretini.