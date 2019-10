Volley serie A2: il regolamento e gli orari delle partite

Siena impegnata nel fine settimana nel Memorial Nonno Gino a Veroli

SIENA. Doppia seduta di allenamento nella giornata di oggi per Siena nel palazzetto dello sport di viale Sclavo: sia al mattino che al pomeriggio seduta tecnica per la compagine biancoblu agli ordini di coach Gianluca Graziosi. La squadra sta dando il massimo al PalaEstra per crescere e per migliorare in vista dei prossimi appuntamenti.

Ormai è iniziato il count down in vista dell’inizio della stagione regolare: la prima partita del campionato di Serie A2 per il team senese è in calendario domenica 20 ottobre alle ore 18 al PalaEstra contro Peimar Calci, primo derby toscano della stagione. La prevendita sarà avviata lunedì alla biglietteria del PalaEstra in orari che verranno comunicati a breve ed online.

La prima trasferta dei senesi è invece in programma sette giorni più tardi, domenica 27 ottobre alle ore 18 a Brescia contro la Sarca Italia Chef Centrale. Già la settimana successiva, domenica 3 novembre, ci sarà un altro derby toscano, contro la Kemas Lamipel Santa Croce già affrontata dai biancoblu per due volte in amichevoli nel periodo della preparazione precampionato: la sfida prenderà il via alle ore 18 al PalaEstra. E poi ancora una trasferta non semplice, domenica 10 novembre alle ore 18 a Bergamo, contro una delle compagini che hanno grandi ambizioni di fare bene. Alla quinta giornata Siena tornerà a giocare in casa, al PalaEstra, contro Cantù: via al match alle ore 18 di domenica 17 novembre. Questi saranno quindi i primi appuntamenti ufficiali in campionato del Siena.

Il campionato di Serie A2 sarà quest’anno a dodici squadre, che si affronteranno con un girone di andata e un girone di ritorno prima dei playoff che verranno disputati dalle prime otto formazioni classificate della regular season. Al termine dell’annata una squadra, la vincitrice dei playoff, sarà promossa tra le grandi della Superlega.

Il campionato di Serie A2 prevede anche due retrocessioni. A finire nella stagione successiva a giocare nella Serie A3 sarà l’ultima classificata della regular season. Oltre all’ultima anche la penultima classificata sarà immediatamente retrocessa in Serie A3 qualora la distanza rispetto alla terzultima fosse superiore ai 2 punti in classifica. Se invece tra la terzultima e la penultima in classifica dovessero al termine della regular season esserci due o meno di due punti queste due formazioni andranno a disputare uno spareggio che decreterà la seconda retrocessa in Serie A3.

Siena si allenerà anche domani con una doppia seduta di lavoro al PalaEstra, e in programma c’è poi un allenamento anche al giovedì pomeriggio.

Venerdì pomeriggio saranno poi in programma le semifinali del Memorial Nonno Gino a Veroli. A partecipare al torneo oltre a Siena ci saranno i padroni di casa di Sora e poi Latina e Vibo Valentia. Siena disputerà la seconda semifinale, in programma alle ore 19,30 contro i padroni di casa di Sora.

Il giorno seguente, sabato 12 ottobre, verranno disputate le due finali: alle ore 16 è in programma la finale per il terzo e quarto posto, a seguire ci sarà la partita valevole per la prima posizione e quindi per la vittoria del torneo.

Per poter acquistare gli abbonamenti per seguire le gare interne del Siena in campionato la biglietteria del PalaEstra sarà aperta mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19. E’ possibile acquistare gli abbonamenti anche online nel circuito della CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati.