Volley: riprende il campionato di Siena

I biancoblu affrontano l'ostica Mondovì

SIENA. Proseguono in viale Sclavo gli allenamenti della squadra biancoblu di Siena in vista della prossima giornata di campionato. I senesi saranno impegnati domenica 8 marzo alle ore 18 contro Mondovì nel match valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Il tutto in attesa di conoscere la data nella quale sarà recuperata la partita dell’ottava giornata di ritorno, che Siena dovrà giocare al PalaGrotte di Castellana Grotte.

Domenica 8 marzo quindi la compagine allenata da coach Gianluca Graziosi tornerà a disputare un match ufficiale dopo uno stop che è stato dovuto prima alla finale della Coppa Italia e poi al blocco dei campionati per l’emergenza Coronavirus.

Mondovì ha vinto nettamente l’ultima gara di campionato giocata: in Piemonte la Sinergy ha avuto la meglio per 3-0 di Lagonegro. I piemontesi sono noni in graduatoria con 21 punti ed un ruolino di 7 vittorie e 11 sconfitte fino ad ora. Nel girone di ritorno i piemontesi hanno tuttavia cambiato marcia, riuscendo a vincere cinque delle sette gare disputate: in casa contro Ortona, a Santa Croce al tiebreak, in casa al tiebreak contro Brescia, a Reggio Emilia e infine contro Lagonegro. Nella sfida contro i lucani Mondovì ha chiuso i conti dopo appena un’ora e venti minuti: 16 sono stati nell’occasione i punti di Terpin (che ha chiuso la gara con il 72% in attacco), 15 di Loglisci, 12 di Borgogno.

Siena torna quindi domenica a giocare una sfida ufficiale di campionato e lo farà contro un’avversaria ostica e in un ottimo stato di forma. La squadra di coach Graziosi riprende il suo cammino dopo la gara persa al tiebreak al PalaGrotte, in Puglia, contro la Materdomini. La classifica vede Siena attualmente in vetta con 42 punti.