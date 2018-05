Volley: rinnovato il contratto a coach Cichello

prolungamento del contratto di coach Juan Manuel Cichello

Il rinnovo dell’allenatore è il punto di partenza, adesso inizia il lavoro per costruire la squadra

L’allenatore argentino Juan Manuel Cichello sarà ancora il coach della Emma Villas Siena nella prossima stagione agonistica. La notizia era nell’aria anche dopo le dichiarazioni sia del Presidente della società senese Giammarco Bisogno che del tecnico argentino.

Lunedì sera tutto questo è stato messo nero su bianco. Ad alcuni giorni di distanza da quell’8 maggio 2018 che è già diventato storia e leggenda per la società biancoblu e per tutti i suoi tifosi Bisogno e Cichello si sono incontrati nella sede dell’azienda Emma Villas. Un abbraccio, una stretta di mano, molti sorrisi. E un contratto che è stato rinnovato. E’ la naturale prosecuzione di un rapporto che ha prodotto dei risultati incredibili, con la Emma Villas che ha vinto il campionato di Serie A2 e che nella prossima stagione andrà per la prima volta a disputare il torneo di Superlega dove affronterà le più forti formazioni italiane e del mondo.

Si continua insieme e si vanno a sfidare “con il massimo rispetto e con grande umiltà” società che hanno fatto la storia del volley italiano e mondiale. Cichello ha firmato un contratto biennale.

“Provo grande soddisfazione per il rinnovo di Manuel – afferma il Presidente della Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno –, giusto e meritato perché il suo lavoro e il suo carattere sono stati determinanti nel raggiungimento di un obiettivo che sembrava perso già a novembre. Lui è il punto di partenza di un progetto equilibrato e di prospettiva che ci possa consentire di stabilizzarci tra i primi dieci team del volley italiano non solo come prima squadra ma anche come settore giovanile e movimento su Siena e sulla Toscana. Adesso dovrà lavorare insieme a tutto lo staff per costruire una squadra che possa dare soddisfazioni ai nostri tifosi, sempre con i piedi piantati per terra. Sappiamo che andremo a scontrarci con società che rappresentano la storia non solo del volley ma dello sport italiano, e per questo dovremo armarci di tanta pazienza ed umiltà. Dobbiamo predicare umiltà e richiedere sempre più la vicinanza del pubblico e della città”.

Da questo momento in poi la dirigenza biancoblu comincerà a pensare al mercato per la prossima stagione sportiva. Il rinnovo di coach Cichello è stato il punto di partenza. “Da adesso ci metteremo al lavoro – commenta il Presidente Bisogno – per costruire la squadra del prossimo campionato”.

“Sono molto felice – ha commentato a caldo coach Juan Manuel Cichello – innanzitutto per avere trovato una società seria e ambiziosa, l’ho detto sin dal primo giorno che sapevo dove venivo a lavorare. Ringrazio tutti i giocatori e i membri dello staff insieme ai quali abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo, siamo riusciti a vincere tutte e otto le partite disputate nei playoff e facendo più punti di tutti nella Pool A con un grandissimo contributo dato da ogni singolo giocatore. Ringrazio i giocatori della Serie C che sono venuti ad allenarsi con noi quando abbiamo avuto situazioni di infortuni. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a seguirci e a sostenerci nelle nostre partite, abbiamo visto uno spettacolo fantastico al PalaEstra. I tifosi sono stati l’uomo in più che ci ha dato una spinta aggiuntiva per raggiungere il traguardo della Superlega. Io sono onorato di essere qui, da piccolo sognavo di allenare in Italia e di stare in quella che è l’Nba della pallavolo mondiale. Noi ci saremo, giocheremo nella Superlega dove ci sono le migliori squadre e dove potremo confrontarci con praticamente tutti i migliori giocatori del mondo. Faremo il massimo per dare gioie e soddisfazioni ai nostri tifosi e per onorare e rappresentare al meglio la città di Siena”.