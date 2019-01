Volley: mini abbonamento per le gare contro Latina e Perugia

SIENA. Dopo gli ultimi arrivi dello schiacciatore Savani e del centrale Van De Voorde, presente oggi al primo degli allenamenti biancoblu, Siena inizia il 2019 con due match casalinghi consecutivi: il 13 gennaio contro la Top Volley Latina di Tubertini e il 20 gennaio contro la prima della classe Sir Safety Conad Perugia di coach Bernardi. Il match contro Sora, valido per la terza giornata di campionato, è stato posticipato all’8 febbraio.

Per l’occasione il club senese metterà in vendita un mini abbonamento valido per le prossime 2 gare acquistabile da giovedì 3 gennaio fino al giorno del match contro Latina del 13 gennaio alle ore 18:00.

“Con la campagna ‘Passione biancoblu. Tutti insieme per un 2019 da protagonisti’ vogliamo iniziare il nuovo anno promuovendo un’iniziativa a favore dei nostri meravigliosi tifosi – sottolinea il vicepresidente e responsabile marketing Guglielmo Ascheri – che, mai come nella prima parte di stagione, hanno dimostrato il grande attaccamento verso i nostri colori, verso questo progetto e questo sport, oltre ad evidenziare a tutti in ogni occasione, in casa e trasferta, quanto Siena, ed il suo territorio, possano esser importanti per lo sviluppo dell’intero movimento pallavolistico nazionale”.

“Per le due gare casalinghe del mese di gennaio – continua Ascheri – sarà quindi possibile sottoscrivere un “mini abbonamento” a prezzi agevolati che garantirà uno sconto fisso sul tagliando di ingresso del 20% e darà la possibilità di assicurarsi il proprio posto fisso in prima fila a tutti coloro che non hanno potuto acquistare l’abbonamento nella fase pre campionato”.

Le due partite avranno il seguente prezzo complessivo:

SETTORE A 40€

SETTORE B INTERO 32€ RIDOTTO 25€

SETTORE C E CURVA NORD INTERO 24€ RIDOTTO 19€

SETTORE D INTERO 16€ RIDOTTO 12€

“Riempiamo il PalaEstra ed insieme facciamo sì che il girone di ritorno veda la Emma Villas Siena tra le principali protagoniste del campionato con una spettacolare ‘remuntada’. Insieme si può!”, conclude il vicepresidente.

Il mini abbonamento potrà essere acquistato a partire dalle ore 11:00 di giovedì 3 gennaio online su CiaoTickets, presso i punti vendita convenzionati e presso la biglietteria del PalaEstra nei giorni: giovedì 3, venerdì 4, mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 gennaio dalle ore 17 alle 20 e domenica 13 gennaio dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 in poi.

Da lunedì 7 gennaio verrà attivata la prevendita consueta per i match che verranno invece venduti singolarmente a coloro che non acquisteranno il mini abbonamento