Volley: l’U14 supera il turno nella Boy League

Hanno sconfitto per due volte Milano e hanno ottenuto la qualificazione

SIENA. La formazione Under 14 della Emma Villas Volley si è qualificata per il prossimo turno della Boy League centrando un grande risultato per il settore giovanile biancoblu. Nella seconda tappa del primo girone, con gare che si sono giocate a Poggibonsi, Siena ha sconfitto per 3-0 Milano per poi perdere per 3-0 contro Padova. “Questi risultati ci danno la matematica certezza del secondo posto nel girone, dietro a Padova ma davanti a Milano – afferma Luigi Banella, responsabile del settore giovanile –. Il tutto anche prima dell’ultimo concentramento, e quindi dell’ultima giornata della prima fase, che verrà disputato domenica a Segrate, dunque in casa di Milano. Il nostro obiettivo nella Boy League era quello di fare esperienza, invece siamo riusciti a superare il turno sconfiggendo fino a questo momento Milano due volte su due. Per noi e per tutto il settore giovanile della Emma Villas Volley questo risultato è un grandissimo motivo di orgoglio. La Boy League è una manifestazione nazionale dove si vanno ad affrontare società storiche del panorama pallavolistico italiano. Per ragazzi così giovani è quindi una manifestazione assolutamente formativa. Noi stiamo andando meglio di quelle che erano le aspettative, siamo molto soddisfatti”.

E’ arrivata una vittoria anche per la squadra delCus Siena che milita nel campionato di Serie C: il successo è stato ottenuto ad Arezzo per tre set a uno contro il Club Arezzo. Siena è seconda in classifica e sabato alle ore 21 ospiterà Cortona. “Ad Arezzo non è stata una partita semplice – commenta Banella –, abbiamo perso il primo set ma poi i ragazzi sono stati bravi a riorganizzarsi e a rimontare vincendo la sfida e conquistando tre punti molto importanti. Sabato giocheremo un’altra sfida complicata contro un team ostico che sta attraversando un buonissimo momento di forma e che può sicuramente crearci problemi”.

Vittoria anche per l’Under 18 per tre set a zero ad Arezzo contro il Volley Arezzo.

Sono ufficiali gli accoppiamenti e quindi le sfide dei quarti di finale, che si giocheranno in gare di andata e ritorno, delle squadre Under 16: la squadra di Siena affronterà il Club Arezzo, la squadra di Chiusi affronterà Cortona.

Ha ottenuto un successo anche la formazione Under 14 per tre set a zero a Foiano della Chiana.

Fino a questo momento le squadre del settore giovanile, compresa la formazione di Serie C, hanno in questa stagione vinto 56 partite e ne hanno perse 32.