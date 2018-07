Volley: la squadra inizia la preparazione il 20 agosto

Marouf, Maruotti e Ishikawa si allenano con le rispettive Nazionali

SIENA. Il raduno della squadra è fissata per lunedì 20 agosto. I giocatori del team biancoblu si ritroveranno a Siena e cominceranno gli allenamenti agli ordini del coach Juan Manuel Cichello e dello staff tecnico. In quella data prenderà il via il percorso del team in vista dell’esordio in campionato che è previsto per il prossimo 14 ottobre, quando la Emma Villas Siena sarà impegnata nella prima giornata della Superlega in un match in trasferta contro Trento.

Sono buone, intanto, le condizioni di Saeid Marouf (nella foto) che aveva avvertito un risentimento fisico nel corso di un allenamento con la sua Nazionale. Non c’è nessuna preoccupazione al riguardo, perché il palleggiatore e capitano della Nazionale iraniana ha già ripreso gli allenamenti con la sua squadra. I dirigenti della società senese sono in continuo e costante contatto con lo staff della Nazionale iraniana. L’Iran deve disputare i Giochi asiatici in agosto prima dei Mondiali che verranno disputati in Italia e Bulgaria a settembre.

Intanto lo schiacciatore Gabriele Maruotti continua ad allenarsi con la Nazionale italiana a Cavalese, in Trentino. Il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini ha convocato diciassette giocatori che saranno impegnati in queste settimane di preparazione in vista dei Mondiali. Il 3 ed il 4 agosto la squadra azzurra disputerà due partite amichevoli contro l’Olanda a Cavalese.

Anche lo schiacciatore nipponico Yuki Ishikawa si sta allenando con la propria Nazionale. Il Giappone sarà presente ai Mondiali e sarà proprio la prima avversaria della Nazionale italiana in un match che verrà disputato il prossimo 9 settembre a Roma al Foro Italico.

Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti del team senese. Molti tifosi hanno già deciso di acquistare il tagliando per poter seguire da vicino l’avventura di Siena nel massimo campionato pallavolistico nazionale, la Superlega. “La campagna abbonamenti – afferma Giammarco Bisogno – è un po’ il termometro che dà la temperatura di tutto ciò che c’è attorno al mondo Emma Villas. Abbiamo investito molto per poter allestire una squadra competitiva e per poter essere all’altezza di un campionato come quello della Superlega che è il più importante al mondo, ci auguriamo una grande risposta da parte dei nostri tifosi. E’ una straordinaria occasione per la città quella di sostenere questo cammino stando più vicini possibile alla squadra, se il PalaEstra diverrà una vera e propria roccaforte potremo raggiungere buoni obiettivi”.

E’ possibile recarsi presso i punti vendita autorizzati e le ricevitorie CiaoTickets (è possibile effettuare l’operazione anche online) per acquistare i tagliandi per la prossima stagione agonistica. I primi giorni di apertura della campagna abbonamenti hanno già dato buoni risultati.